Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης (6/5) η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε στον ναό στις 09:15, όπου τον υποδέχθηκε πλήθος πιστών που είχε κατακλύσει τον χώρο από νωρίς. Παρά τον αρχικό προγραμματισμό, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν παρίσταται τελικά στη λειτουργία λόγω έκτακτης αλλαγής στο πρόγραμμά του, ωστόσο η ατμόσφαιρα παραμένει πανηγυρική, με τον ναό να είναι κυριολεκτικά κατάμεστος.

Η Μεσοπεντηκοστή

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Εκκλησία, καθώς εορτάζεται η Μεσοπεντηκοστή, δηλαδή η Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλύτου. Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η εορτή αυτή στέκεται στο μέσον των δύο μεγάλων σταθμών, του Πάσχα και της Πεντηκοστής, ενώνοντάς τους και προαναγγέλλοντας τη δόξα της Αναλήψεως που θα εορταστεί σε 15 ημέρες. Στα βυζαντινά χρόνια, η Μεσοπεντηκοστή αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Κωνσταντινούπολης, με επίσημα τυπικά που περιγράφονται ακόμα και από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο στην «Έκθεση της Βασιλείου Τάξεως».

Άγιος Νικόλαος Πτωχοκομείου: Ένα τοπόσημο του 1876

Ο ναός στον οποίο τελείται η λειτουργία δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό κέντρο, αλλά ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της Αθήνας με πλούσια ιστορία. Οικοδομήθηκε το 1876 στον περίβολο του τότε Πτωχοκομείου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε από την «Ελεήμονα Εταιρεία» χάρη σε σχετική δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Είναι έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκου και πρόκειται για μια εκκλησία του τύπου σταυροειδούς μετά τρούλου, η οποία ακολουθεί τον Νεοβυζαντινό ρυθμό.

Ο ναός ξεχωρίζει για την εμφανή αργολιθοδομή και τον πλίνθινο διάκοσμό του, ενώ διαθέτει αξιόλογες αναλογίες που ο Κώστας Μπίρης είχε χαρακτηρίσει ως πηγή αισθητικής συγκίνησης. Η επιβλητική του παρουσία στη γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Πλουτάρχου παραμένει αναλλοίωτη, παρόλο που το κτίριο του ιδρύματος που τον περιέβαλλε δεν υπάρχει πια. Η σημερινή λειτουργία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τη σημασία αυτού του ναού ως σημείο πνευματικής αναφοράς στην καρδιά της πρωτεύουσας.