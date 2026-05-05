Στην Αθήνα βρίσκεται από την Δευτέρα (4/5) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου ήδη, επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή, είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τον κ. Ιερώνυμο και στη συνέχεια ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, που του απονεμήθηκε και τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

Σήμερα, η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, θα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999.

Στις 13:00 είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πρόκειται για μία ιστορικής σημασίας συνεδρίαση και θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η σημερινή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον κ. Βαρθολομαίο το Χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Τέλος, φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κ. Βαρθολομαίου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής.