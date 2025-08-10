Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καβάλας η είδηση του θανάτου του 73χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Τάσου Νικόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αντιφίλιπποι του Δήμου Παγγαίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο Τάσος Νικόπουλος. Η 59χρονη γυναίκα που οδηγούσε το δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σημαντική καριέρα στα τοπικά γήπεδα

Ο Τάσος Νικόπουλος υπήρξε εξέχουσα μορφή του καβαλιώτικου ποδοσφαίρου, έχοντας ξεκινήσει την πορεία του από τα εφηβικά τμήματα του ΑΟΚ. Στη συνέχεια, διακρίθηκε με τη φανέλα του Ορφέα, ενώ αγωνίστηκε και στον Βρασίδα Νέας Περάμου, αφήνοντας το στίγμα του στα γήπεδα της περιοχής.

Η είδηση του θανάτου του αποτελεί βαρύ πλήγμα για την τοπική αθλητική κοινότητα, καθώς ο Τάσος Νικόπουλος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός από φίλους και συναθλητές.