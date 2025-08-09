Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) ένας φωτογράφος και φωτορεπόρτερ, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό. Ο 55χρονος Γιάννης Δημητράς οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην εθνική οδό, έχοντας στο κάθισμα του συνοδηγού τη 38χρονη σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Το όχημα του 55χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της Εγνατίας, λίγο πριν τα διόδια στα Τύρια. Από τη σφοδρή σύγκρουση, και οι δύο επιβάτες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κινητοποίησε τέσσερα οχήματα. Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσφορά αίματος για την 38χρονη Μαργαρίτα Σαμοΐλη, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή.

Το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κέρκυρας, με επίσημη ανακοίνωσή του, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Γιάννη Δημητρά, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια όλων των μελών του στην οικογένειά του. Ο Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Διευθυντών Φωτογραφίας της Σχολής Κινηματογράφου «Ευγενία Χατζίκου», εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του, όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.

Υπήρξε ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων για οκτώ χρόνια, ενώ από το 2005 ήταν μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες και μουσεία, ενώ εργάστηκε ως φωτογράφος και σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές.