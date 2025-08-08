Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 21:30 το βράδυ στο Ζεφύρι, με θύμα έναν 45χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικόν.

Το ατύχημα συνέβη στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, τραυματίζοντας σοβαρά τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε αμέσως το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στον τραυματία.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και καταθέσεις μαρτύρων.