Ώρα 05:00 τα ξημερώματα. Οι δρόμοι στην Καλλιθέα άδειοι. Στη διασταύρωση Διαβάκη και Δημοσθένους, μια γυναίκα 47 ετών, που πάσχει από πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας, περιμένει υπομονετικά να περάσει από τη διάβαση πεζών. Δεν ξέρει ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα βρεθεί στο έδαφος, αιμόφυρτη.

Ξαφνικά, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έρχεται σύμφωνα με καταγγελίες με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χωρίς φάρο, χωρίς σειρήνα, και παραβιάζει κόκκινο φανάρι. Συγκρούεται σφοδρά με αυτοκίνητο πολίτη το οποίο εκτοξεύεται και καρφώνεται πάνω στη γυναίκα που στέκεται στη διάβαση.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εχουν εξασφαλίσει τα «ΝΕΑ», το περιπολικό μετά τη σύγκρουση φαίνεται να συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του και να καρφώνεται πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο λίγο πιο κάτω.

Η 47χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», με συντριπτικό κάταγμα στο γόνατο και πολλαπλά τραύματα. Η εικόνα της μέσα στο νοσοκομείο, με μελανιές και νάρθηκα, συγκλονίζει.

«Το περιπολικό κινούταν με υπερβολική ταχύτητα και παραβίασε το κόκκινο φανάρι, χωρίς να έχει φάρο ή σειρήνα» – Τι καταγγέλλει η αδελφή της 47χρονης στα «ΝΕΑ»

Η αδελφή της καταγγέλλει στα «ΝΕΑ» πως αστυνομικοί έσπευσαν να ζητήσουν τα πλάνα των καμερών ασφαλείας από τα καταστήματα της περιοχής – όχι για να διαλευκάνουν, αλλά για να αποκρύψουν το τι πραγματικά συνέβη.

Σύμφωνα με την ίδια, το περιπολικό κινούταν με υπερβολική ταχύτητα και παραβίασε το κόκκινο φανάρι, χωρίς να έχει ενεργοποιημένο φάρο ή σειρήνα, θέτοντας σε κίνδυνο οποιονδήποτε βρισκόταν εκείνη την ώρα στον δρόμο.

«Σήμερα το πρωί τα ξημερώματα, γύρω στις περίπου πέντε το πρωί. Εγώ είμαι η αδερφή της κοπέλας που έχει τραυματιστεί και βρίσκεται στο Γεννηματά. Είναι άτομο με σκλήρυνση κατά πλάκας, εργάζεται από το σπίτι», εξήγησε αρχικά η αδελφή της 47χρονης.

Το όχημα βρισκόταν επί της οδού Δαβάκη προς Συγγρού, προς Νέα Σμύρνη. Ένα έτερο όχημα, το οποίο ο άνθρωπος πήγαινε κανονικά στην πορεία του με πράσινο φανάρι και με πολύ χαμηλή ταχύτητα, ερχόταν από τη Δημοσθένους. Στη διασταύρωση λοιπόν, χωρίς χρήση ούτε φάρου ούτε ηχητικών, το περιπολικό με ταχύτητα πάνω από 120 χιλιόμετρα – έτσι μου είπε τουλάχιστον ο οδηγός του αυτοκινήτου που θα δείτε, το άσπρο αυτοκίνητο που κατέληξε πάνω στην αδελφή μου – τον τράκαρε, ήρθαν μούρη με μούρη, τον πέταξε, έκανε τρία τετακέ το περιπολικό, τρία τετακέ έκανε και το λευκό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στην αδελφή μου που περίμενε στη διάβαση και να τη σακατέψει. Έχει κάνει το πόδι της σμπαράλια».

Η αδερφή της 47χρονης που τραυματίστηκε, συνέχισε: «Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη, ενημέρωσε ότι την ώρα που βρισκόταν στο έδαφος και περίμενε το ασθενοφόρο, ο ένας εκ των δύο αστυνομικών – προφανώς ο συνοδηγός, ο οδηγός έχει τραυματιστεί – ενημέρωσε το κέντρο του ότι πέρασε το φανάρι με κόκκινο γιατί έλαβε σήμα για διάρρηξη. Το κέντρο τον ρώτησε “γιατί;”. Απάντησε “έχω προκαλέσει τροχαίο, πέρασα με κόκκινο” και λέει γιατί “πήρα σήμα για διάρρηξη”».

Σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα ποινική δικογραφία για τα αίτια του συμβάντος και ακολουθεί ΕΔΕ για τυχόν ευθύνες των αστυνομικών.