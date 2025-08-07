«Κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, υπηρεσιακό όχημα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας, στο οποίο επέβαιναν δύο Ειδικοί Φρουροί, συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το δεύτερο όχημα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία μετά το αποκλειστικό δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Καλλιθέας, με την εμπλοκή υπηρεσιακού οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, υπηρεσιακό όχημα του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας, στο οποίο επέβαιναν δύο Ειδικοί Φρουροί, συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, καθώς και μία διερχόμενη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το δεύτερο όχημα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομεία της Αττικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, ενώ στους οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι, το περιστατικό και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα θα εξεταστούν με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα. Προτεραιότητά της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένει η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.