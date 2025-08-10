Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια μοτοσικλέτα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ύψος του τούνελ της Τούμπας.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά και έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή ρυθμίστηκε προσωρινά προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα.