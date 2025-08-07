Δικογραφία σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων στην περιοχή της Ασπροβάλτας, μετά το περιστατικό έκρηξης φιάλης υγραερίου. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε υπηκόων Σερβίας που διέμεναν στα δωμάτια.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η σχηματισθείσα δικογραφία αφορά το αδίκημα της «έκρηξης από αμέλεια», με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Εξελίξεις στην υγεία των τραυματιών

Δύο εκ των τραυματιών, οι οποίοι φέρουν σοβαρά εγκαύματα, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες φέρεται πως έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα.