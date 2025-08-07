Έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria.gr, περίπου στις 3 το μεσημέρι στην Ασπροβάλτα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα. Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.