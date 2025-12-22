Παράνομη αλιεία από τουρκικά σκάφη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων καταγράφεται για ακόμη μία φορά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Βίντεο ντοκουμέντο που προέβαλε την Δευτέρα (22/12) το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, δείχνει νέα πρόκληση από τουρκικά αλιευτικά ανάμεσα στο Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι. Το υλικό καταγράφει τη μαζική εισβολή περίπου 20 τουρκικών γρι-γρι, τα οποία ψαρεύουν παράνομα μέσα στα ελληνικά ύδατα. Ο καπετάνιος του ελληνικού αλιευτικού δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε, καθώς τα τουρκικά σκάφη πλησίαζαν επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη δική του ασφάλεια.

«Έριξε το δίχτυ, εδώ κοίτα ψάρια… Μέσα στην Ελλάδα… 20 γρι-γρι, 20 μέτρα δίπλα μου… Ορίστε, ήρθαν ανάψαν και μπροστά στην πλώρη μου, ορίστε, σε 10 λεπτά… Θα τρακάρουμε. Ήρθε το γρι-γρι, μπροστά στην πλώρη μου, το βλέπετε το σκάφος… Κοιτάχτε εδώ, του καλά άρεσε, δε φεύγει. Πλωτό πουθενά, κανένα, να μας προστατέψει», περιέγραψε ο καπετάνιος του ελληνικού αλιευτικού, Στρατής Καραντώνης.

Μέσα σε μόλις δύο 24ωρα, περισσότερα από 30 σκάφη —μηχανότρατες την ημέρα και γρι-γρι τη νύχτα— εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύουν ανενόχλητα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες. «Την ημέρα μηχανότρατες σαρώνουν το βυθό και τη νύχτα έως τις πρωινές ώρες τα γρι-γρι αλιεύουν παράνομα, δημιουργώντας ταυτόχρονα σοβαρό κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα», επεσήμανε ο Ναύαρχος ε.α. και πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας και Ελέγχου Αλιείας, Νίκος Σπανός.

Οι περιοχές-στόχοι των τουρκικών αλιευτικών

Οι τουρκικοί στόλοι φαίνεται να έχουν βάλει στο στόχαστρο συγκεκριμένους ψαρότοπους του Αιγαίου, εισερχόμενοι συστηματικά στα ελληνικά νερά. Οι περιοχές αυτές εκτείνονται από το Θρακικό Πέλαγος, ανατολικά της Σαμοθράκης, έως και τα Δωδεκάνησα, με ιδιαίτερη δραστηριότητα γύρω από το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι και τους Αρκιούς.

«Πρόκειται για ζήτημα κυριαρχίας και ασφάλειας και η πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει απαράκλητα τη νομοθεσία και να προστατεύσει έμπρακτα τα δικαιώματά μας αλλά και τους Έλληνες αλιείς που μοχθούν πλέον για το μεροκάματο», τόνισε ο κ. Σπανός.