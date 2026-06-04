Η μάχη για τη ζωή του 3χρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στα Χανιά συνεχίζεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τις τελευταίες πληροφορίες να δίνουν ελπίδες για βελτίωση της κατάστασής του και συγκρατημένη αισιοδοξία στους γιατρούς.

Την ίδια στιγμή, τα τρία αδέλφια του – ηλικίας 8 ετών, 6 ετών και μόλις 10 μηνών – παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, όπου φιλοξενούνται και λαμβάνουν φροντίδα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα τρία παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει μεριμνήσει, ώστε να μη στερηθούν καμία υποστήριξη, εξασφαλίζοντας συνθήκες ασφάλειας και φροντίδας.

Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνική λειτουργός, δασκάλα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι καλύπτουν τις καθημερινές και πρακτικές ανάγκες των παιδιών, έως ότου αποφασιστεί το επόμενο βήμα για τη μακροπρόθεσμη φροντίδα τους.

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναδοχής

Οι διαδικασίες για την αναδοχή των παιδιών έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο Εισαγγελέας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ζητήσει από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων να εξετάσει τόσο το στενό, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και για τα τέσσερα παιδιά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, ποιοι είναι οι βιολογικοί τους γονείς. Η διαδικασία αυτή ωστόσο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται, ότι η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού και ο 26χρονος σύντροφός της έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους, καθώς αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστεί η δικάσιμος της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική συγκίνηση.