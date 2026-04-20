Η νέα μεταρρύθμιση στο Κληρονομικό Δίκαιο φέρνει μια σημαντική ανατροπή υπέρ του επιζώντος συζύγου, ενισχύοντας τη θέση του στις περιπτώσεις των μονομελών οικογενειών, ενώ διατηρεί τα ποσοστά όταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά.

Τα νέα ποσοστά κληρονομιάς

Η βασική αλλαγή εντοπίζεται στη συνύπαρξη του συζύγου με ένα μόνο παιδί, όπου το μερίδιό του αυξάνεται αισθητά.

33% (το 1/3 της περιουσίας): Δικαιούται ο σύζυγος όταν υπάρχει μόνο ένα παιδί. Με το ισχύον καθεστώς το ποσοστό ήταν 25%.

25% (το 1/4 της περιουσίας): Παραμένει το ποσοστό του συζύγου αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά. Το υπόλοιπο 75% μοιράζεται ισομερώς στα παιδιά.

Προτεραιότητα χωρίς παιδιά: Σε περίπτωση που ο θανών δεν είχε παιδιά, ο επιζών σύζυγος υπερισχύει πλέον έναντι των υπόλοιπων συγγενών (γονείς, αδέλφια).

