Μια νέα ζωντανή ψηφιακή εκπομπή ξεκινά από τη Δευτέρα στα ΝΕΑ. Το ΤΑ ΝΕΑ FAQ έρχεται για να δίνει απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, με τη συμμετοχή ειδικών και του κοινού σε πραγματικό χρόνο.

Κάθε επεισόδιο θα φιλοξενεί έναν δημοσιογράφο των ΝΕΩΝ και έναν ειδικό καλεσμένο, οι οποίοι θα εξηγούν με απλό και ουσιαστικό τρόπο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν δικαιώματα, υποχρεώσεις, οικονομία και καθημερινότητα.

Το κοινό θα συμμετέχει ενεργά, στέλνοντας ερωτήσεις μέσω των comments, καθώς η εκπομπή θα μεταδίδεται live στο YouTube και στα social media των ΝΕΩΝ.

Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 12:00

Πρώτο θέμα της εκπομπής θα είναι οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο και όλα όσα αλλάζουν σε διαθήκες, κληρονομιές, περιουσιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις των κληρονόμων.

Στο στούντιο θα βρίσκονται:

Η δικαστική συντάκτης των ΝΕΩΝ, Μίνα Μουστάκα

Η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογεώργου

Τη Δευτέρα στις 12:00, στο YouTube και στα social media του tanea.gr.

