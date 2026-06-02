Σε μια σημαντική επενδυτική κίνηση που αναδιαμορφώνει τα δεδομένα για την αναπτυξιακή της πορεία προχωρά η Enact Α.Ε., μέσω της σύναψης στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο Motor Oil. Σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας, ο ισχυρός ενεργειακός και βιομηχανικός όμιλος αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό ύψους 60% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη σύμπραξη αποτελεί σταθμό για την Enact Α.Ε., καθώς σηματοδοτεί την είσοδό της σε μια νέα, δυναμική φάση εξέλιξης. Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία σημαντικής αξίας μέσα από την ανάπτυξη ισχυρών επιχειρησιακών συνεργειών και την κατακόρυφη ενίσχυση της επενδυτικής δυναμικής της εταιρείας.

Με όπλο την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της Motor Oil, την έμφαση στην καινοτομία και τη σταθερή της κατεύθυνση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Enact Α.Ε. ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της στην αγορά. Η είσοδος του νέου εταίρου αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός για την ταχύτερη υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, τη διεύρυνση των προοπτικών της στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας, καθώς και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Enact παραμένει σταθερά στο τιμόνι, προσηλωμένη στην επίτευξη υψηλών στόχων και στην διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η ανακοίνωση της ENACT

Από την πλευρά της η ENACT κάνει λόγο για συμφωνία που στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω επιχειρησιακών συνεργειών και ενίσχυσης της επενδυτικής της δυναμικής.

«Η στρατηγική αυτή επένδυση αποτελεί ορόσημο για την πορεία της ENACT Α.Ε., σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, δυναμικής φάσης ανάπτυξης και εξέλιξης. Η συνεργασία με έναν εκ των ισχυρότερων και πλέον καταξιωμένων ενεργειακών και βιομηχανικών ομίλων της χώρας ενισχύει ουσιωδώς τη θέση της εταιρείας στην αγορά και συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξής της στους επιμέρους τομείς δραστηριότητάς της. Η MOTOR OIL, με την ισχυρή της παρουσία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και τη στρατηγική της κατεύθυνση προς την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί έναν ιδανικό εταίρο για την ENACT. Η συμμετοχή της αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών», αναφέρει.

Παράλληλα, η διοίκηση της ENACT δηλώνει ότι παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην επίτευξη υψηλών στόχων, αξιοποιώντας τη νέα αυτή συνεργασία ως μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης, και συνεχίζοντας να επενδύει σε ποιότητα, καινοτομία και εμπιστοσύνη προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

«Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αξιοπιστία της ENACT και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό και βιώσιμο μέλλον», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σπ. Λώλης: «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης»

Σηματοδοτώντας την αλλαγή σελίδας για την εταιρεία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Enact Α.Ε., κ. Σπύρος Λώλης, δήλωσε:

«Η ENACT Α.Ε. εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα δυναμική εποχή. Η συμμετοχή του Ομίλου MOTOR OIL στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας με ποσοστό 60%, αποτελεί μια στρατηγική εξέλιξη με καθοριστική σημασία για το μέλλον μας. Η συγκεκριμένη συνεργασία συνιστά μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα, την πορεία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ENACT.

Η σύμπραξη με έναν από τους πλέον ισχυρούς και εξωστρεφείς ελληνικούς ομίλους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη, ενίσχυση της παρουσίας μας στην ελληνική αγορά και αξιοποίηση νέων, σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών.

Με την τεχνογνωσία, τη στρατηγική προσέγγιση και τις επενδυτικές δυνατότητες της MOTOR OIL, η ENACT ενδυναμώνει ουσιαστικά τη θέση της ως ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και δυναμικός οργανισμός, επιταχύνοντας την υλοποίηση των στόχων της και αναβαθμίζοντας το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Συνεχίζουμε με σαφή προσανατολισμό:

Ενισχύουμε τη δυναμική μας, επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και δημιουργούμε νέες προοπτικές για το αύριο. Η εταιρεία συνεχίζει πιο ισχυρή, πιο φιλόδοξη και με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην αξία που προσφέρει σε πελάτες, συνεργάτες και ανθρώπους της».