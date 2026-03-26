Σε μία κίνηση με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα για το μέλλον της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, οι Όμιλοι Alter Ego Media, Antenna Greece και Motor Oil προχωρούν στη δημιουργία μίας κοινής streaming πλατφόρμας, μέσα από τη μετεξέλιξη της υφιστάμενης πλατφόρμας ANT1+, η οποία θα λειτουργήσει με νέα εταιρική ταυτότητα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Motor Oil Hellas και η Alter Ego Media εισέρχονται στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας που διαχειρίζεται την πλατφόρμα ANT1+, της πρώτης ελληνικής streaming πλατφόρμας που έχει καταγράψει σημαντική πορεία ανάπτυξης. Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών, προβλέπει την ισότιμη συμμετοχή των τριών εταίρων και την εξέλιξη της υφιστάμενης πλατφόρμας, σε έναν νέο ψηφιακό προορισμό διάθεσης οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Η νέα πλατφόρμα

Η νέα πλατφόρμα θα παρέχει πρόσβαση στο υφιστάμενο αποκλειστικό περιεχόμενο – όπως Formula 1, αγώνες F2 και F3 – καθώς και σε πρόσθετο περιεχόμενο, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στον οποίο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη πρωτότυπων παραγωγών. Στόχος είναι να προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης, με αναβαθμισμένη πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο, ευκολία χρήσης, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και εξατομικευμένες προτάσεις. Η επένδυση αυτή δημιουργεί ισχυρή βάση για ανάπτυξη σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογίας τελευταίας γενιάς και σύγχρονων μοντέλων διάθεσης περιεχομένου, εισάγοντας τη συνδρομητική τηλεόραση σε μια νέα εποχή.

Η συναλλαγή

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία της συναλλαγής, η Alter Ego Media και η IREON Investments Limited του Ομίλου Motor Oil θα αποκτήσουν συμμετοχή 33,3% και 33,4% αντιστοίχως στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα, μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 5,5 εκατ. ευρώ έκαστη.

Η νέα μετοχική σύνθεση σηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης της πλατφόρμας: περισσότερες επιλογές τίτλων, ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, νέες συνεργασίες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους συνδρομητές. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία ισχυρή ελληνική πρόταση, επενδύοντας σε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του εγχώριου κοινού.