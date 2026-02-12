Οι άνθρωποι της Alter Ego Media, του ισχυρότερου Ομίλου ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, γιόρτασαν το βράδυ της Τρίτης την κοινή τους διαδρομή, τα ορόσημα, και τις επιτυχίες της χρονιάς που πέρασε, αλλά και την έμπνευση για τη συνέχεια και τους στόχους της νέας χρονιάς.

O CEO της Alter Ego Media Γιάννης Βρέντζος στην ομιλία του ανέφερε τα εξής:

«Καταρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, τις ευχαριστίες και τις ευχές του ιδρυτή και κυρίου μετόχου της Alter Ego Media, Βαγγέλη Μαρινάκη. Μια έκτακτη υποχρέωση στο εξωτερικό δεν του επέτρεψε να είναι εδώ μαζί μας και να απευθυνθεί σε όλους μας, όπως θα επιθυμούσε.»

«Είναι αλήθεια ότι χωρίς το όραμα, την επένδυση και την καθημερινή του συνεισφορά, όπως θυμόμαστε όλοι, δεν θα είχαμε διανύσει αυτή τη μεγάλη απόσταση αυτά τα 10 χρόνια.»

«Ήταν το δικό του όραμα και το αίσθημα πατριωτικού καθήκοντος που τον οδήγησε, στη δυσκολότερη περίοδο της χώρας, να αναλάβει το βάρος να αναστήσει το μεγαλύτερο και ιστορικότερο εκδοτικό συγκρότημα και να ξαναζωντανέψει τον μεγαλύτερο τηλεοπτικό σταθμό της χώρας.»

«Εκεί που οι άλλοι έβλεπαν τη βέβαιη αποτυχία, εκεί που είχαν βάλει λουκέτο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να πάει κόντρα στο ρεύμα, γιατί δεν μπορούσε να επιτρέψει τον αφανισμό μέσων που αποτελούν θεσμούς για τη χώρα και αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατικής της ιστορίας.»

«Εκεί που οι άλλοι προεξοφλούσαν, και κάποιοι προσπάθησαν να επιβάλουν το τέλος του ΔΟΛ και του Mega, αυτός εγγυήθηκε την αναγέννηση.»

«Μαζί καταστήσαμε την Alter Ego Media ένα ισχυρό Όμιλο ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που όχι μόνο κάλυψε την παλιά υστέρηση αλλά και την υπερκέρασε.»

«Σήμερα το brand της Alter Ego Media ενσωματώνει αξίες και δυνατότητες που μας κάνουν υπερήφανους. Έχει σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξης για την επόμενη διετία που στηρίζεται πάνω σε τέσσερις άξονες:

Στο Publishing όπου δημιουργεί ένα οικοσύστημα που ενώνει τη δημοσιογραφία, τη τεχνητή νοημοσύνη και το data-driven storytelling.

Στο Broadcasting που επεκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση στο streaming και σε νέες μορφές θέασης.

• Στο Content Creation στο οποίο επενδύει σε νέα creative formats όπως cinema, animation, καθώς και σε libraries και IP rights με φιλοδοξία να εξάγει την ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό.

• Και βέβαια στα Live Events που συνδέουν τα brands και το περιεχόμενό μας με ζωντανές εμπειρίες σε θέατρα, συναυλίες και events, δημιουργώντας νέες πηγές αξίας και άμεση σχέση με το κοινό.

Η Alter Ego Media είναι μια εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών των Αθηνών και η μετοχική της αξία μέσα σε μόλις έναν χρόνο έχει πραγματοποιήσει ένα άλμα άνω του 50%. • Τα έντυπα, τα τηλεοπτικά και ψηφιακά μέσα του Ομίλου χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα και πολυφωνία. Όλες και όλοι ξέρουν ότι η δύναμή μας είναι η ανεξαρτησία μας. • Το περιεχόμενό μας βρίσκεται στη κορυφή των προτιμήσεων του ελληνικού κοινού και ταξιδεύει με επιτυχία στο εξωτερικό.

«Δυστυχώς, το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε στη χώρα και στον κλάδο των media δεν είναι ιδανικό. Η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς έχει κλονιστεί. Τα media έχουν απολέσει σημαντικό κομμάτι της αξιοπιστίας τους, η προσπάθεια χειραγώγησής τους απότην κυβέρνηση είναι διαρκής, και αυτό προκύπτει τόσο από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σοβαρών διεθνών οργανισμών, όσο κυρίως από τη καθημερινή εμπειρία των δημοσιογράφων και των πολιτών, όπου κι αν αυτοί εργάζονται.»

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το έργο σας καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό και κρίσιμο για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Η ανεξάρτητη έγκυρη ενημέρωση, ο δημοσιογραφικός έλεγχος της εξουσίας, η μάχη απέναντι στα fake news, στη διαβολή και την παραπληροφόρηση είναι καθήκον μας. Μία τέτοια μάχη θέλει τη συμμετοχή όλων σας και κανείς δε δικαιολογείται να μένει αμέτοχος σε αυτή.»

«Η επιτυχία της Alter Ego Media δεν έγινε κατά τύχη. Έγινε γιατί δουλέψατε σκληρά, με συνέπεια και υπευθυνότητα, και αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια.»

«Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να αγνοούμε τις ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία, ιδίως για τους νέους και τα παιδιά. Η υπερέκθεση στις οθόνες, η εξάρτηση από ψηφιακές πλατφόρμες, η παραπληροφόρηση, είναι προκλήσεις που η δική μας γενιά δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ποτέ. Το όραμά μας είναι η Alter Ego Media να συμβάλει ουσιαστικά στο να προστατευθεί και να ενδυναμωθεί η νέα γενιά σε αυτό το νέο περιβάλλον.»

«Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι θεωρούμε θετική την απόφαση της κυβέρνησης να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών και να προχωρήσει στην απαγόρευση της χρήσης των social media από τα παιδιά και σας καλώ να τη στηρίξετε προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω αναγκαία μέτρα.»

«Στην εποχή της ΤΝ θέλουμε έναν πολιτισμό που θα προάγει την ανθρωπότητα και τα επιτεύγματά της και δεν θα την καθιστά νωθρή στη σκέψη και υποταγμένη στους αλγόριθμους. Γι’ αυτό και προτιθέμεθα στο άμεσο μέλλον να πάρουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία για τη νέα γενιά που θα φέρει όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα στο προσκήνιο.»

«Κλείνοντας θέλω να θυμίσω ότι πριν από έναν χρόνο ο ιδρυτής της Alter Ego Media Βαγγέλης Μαρινάκης είχε πει πως «σε κάθε κορυφή που ανεβαίνουμε, έχουμε την ευκαιρία να κοιτάξουμε πιο μακριά».

«Αυτή την ευκαιρία την αδράξαμε, χάρη σε όλες και όλους εσάς. Και οι ορίζοντές μας έχουν σήμερα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.»

«Κι όσο πιο μακριά φτάνει ο ορίζοντάς μας, τόσο πιο μακριά θα φτάνει και ο δρόμος που χαράζουμε», κατέληξε ο CEO της Alter Ego Media Γιάννης Βρέντζος.