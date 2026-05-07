Οι ήρωες της Μάνης και της Κρήτης έρχονται αντιμέτωποι με αλήθειες που αλλάζουν τα πάντα. Μέσα σε κλίμα έντασης και ανατροπών, οι σχέσεις κλονίζονται και τα όρια δοκιμάζονται επικίνδυνα.

Το αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», που έρχεται στις 23:00, φέρνει δυνατές συγκινήσεις.

H περίληψη αναλυτικά:

Η Μαρία, έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός. Σε κατάσταση σοκ τηλεφωνεί στην Αθηνά και τον Τζον, οι οποίοι φεύγουν αμέσως από τη Μάνη για το Σούνιο.

Η Αριάδνη, έξαλλη με τον Κουράκο για την μπλόφα που έστησε με τον Λυκούργο, τον πετάει έξω από το σπίτι. Ο Αντώνης, μετά από καβγά που κάνει με την Ερωφίλη, δέχεται να της δώσει το διαζύγιο, αλλά πρώτα θέλει να διασφαλίσει τη θέση του στο λατομείο.

Αυτό που θα απαιτήσει από την Αλεξάνδρα, θα της προκαλέσει έκπληξη κι επιτέλους κι θα καταλάβει κι αυτή μία πτυχή του χαρακτήρα του. Ο Στάθης ανακοινώνει στην Ασπασία τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της, αλλά εκείνη αντιμετωπίζει τα νέα με απάθεια.

Ο Μανώλης είναι λυπημένος γιατί η Αμαλία επιστρέφει στη Μάνη. Η Ισμήνη συνειδητοποιεί ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι στο γραφείο του, όπως της είχε πει. Του ζητά εξηγήσεις κι εκείνος την αγνοεί εντελώς. Ο Μανώλης μαθαίνει από σπόντα για την επίθεση του Ρούσσου στην Άννα και, θυμωμένος, ψάχνει να τον βρει παντού. Όταν τελικά τον βρει, θα τον «τιμωρήσει» με τον τρόπο του…

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA