Αν σταθούμε αποκλειστικά στα αποτελέσματα των πλέι οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή μπορούμε να πούμε ότι θα αρκούσε να μην έχει κερδίσει η AEK τον Oλυμπιακό στο Φάληρο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης για να έχουμε ένα συναρπαστικό φινάλε πρωταθλήματος. Ομως μια τέτοια προσέγγιση είναι λανθασμένη.

Ισοπαλία

Σε μια διαδικασία πλέι οφ μία νίκη σε ένα ντέρμπι δεν είναι κάτι απροσδόκητο έστω κι αν η ΑΕΚ είχε να κερδίσει στο Καραϊσκάκη πάρα πολύ καιρό.

Το φινάλε του πρωταθλήματος θα ήταν συναρπαστικό αν δεν είχαν προηγηθεί κάποια αληθινά αδικαιολόγητα αποτελέσματα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο.

Ο Ολυμπιακός πληρώνει πολύ ακριβά την ισοπαλία με την ΑΕΛ ουραγό πλέον στη βαθμολογία, αλλά και με τον Λεβαδειακό σε ένα παιχνίδι που αγωνιζόταν μάλιστα με παίκτη παραπάνω σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του είναι έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ γιατί έχασε στον Βόλο και έφερε ισοπαλία στη Λάρισα – αποτελέσματα μη αποδεκτά για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει σχεδόν κατακτήσει το πρωτάθλημα, αν απλά την προηγούμενη αγωνιστική κέρδιζε τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με παίκτη λιγότερο 75 λεπτά.

Αλλά και πάλι μοιάζει να έχει ένα μεγάλο αβαντάζ από τους διώκτες της. Με μία προϋπόθεση. Οτι αυτή την αγωνιστική θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της.

Ανασφάλειες

Και οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στα πλέι οφ για διαφορετικούς λόγους έχουν τα προβλήματά τους. Απλά τα προβλήματα του Παναθηναϊκου είναι προβλήματα που οι Πράσινοι δημιουργούν στον εαυτό τους μόνοι τους.

Ο Παναθηναϊκός έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι αγωνιστικά στην καλύτερη κατάσταση από όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη τετράδα. Δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα και δεν έχει άγχος.

Εχει ένα προπονητή, τον Ράφα Μπενίτεθ, που όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να κερδίσει το πρωτάθλημα διότι παρέλαβε τον Παναθηναϊκό στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης αρκετούς ποδοσφαιριστές που χωρίς το στρες του πρωταθλητισμού έπρεπε να δείξουν σ’ αυτά τα ντέρμπι τις ικανότητές τους.

Κι όμως οι Πράσινοι κατάφεραν να ζουν αυτή τη διαδικασία πλέι οφ με ανασφάλειες και φόβους, που δεν είναι απίθανο να δημιουργήσουν προβλήματα και στην επόμενη χρονιά του ΠΑΟ.

Να τον αναγκάσουν π.χ. να αρχίσει πάλι απ’ την αρχή.

Ακατανόητα

Αυτά που συμβαίνουν με τον κόουτς Ράφα Μπενίτεθ μου μοιάζουν πραγματικά ακατανόητα. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ο Παναθηναϊκός τον καιρό που έχει τον Ισπανό στον πάγκο του παίζει κάποιου τύπου καταπληκτικό ποδόσφαιρο.

Πλην όμως η βελτίωσή του είναι φανερή και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματά του. Ο Παναθηναϊκός είχε μια ήττα στα 12 τελευταία παιχνίδια του και μόνο η ΑΕΚ έχει καλύτερα αποτελέσματα γιατί είναι αήττητη από τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε τη βελτίωσή του και στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια αποκλείοντας μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα όπως είναι η Βικτόρια Πλζεν και κερδίζοντας στην Αθήνα την Μπέτις – υπήρχε μάλιστα τέτοιος ενθουσιασμός μετά εκείνο το αποτέλεσμα ώστε οπαδοί του μιλούσαν και για πιθανότητες του Παναθηναϊκού να αγωνιστεί στον τελικό του Europa League αν κατόρθωνε να αποκλείσει τους Ισπανούς στη Σεβίλλη.

Στο παιχνίδι κόντρα στην Ενωση την περασμένη Κυριακή ο Παναθηναϊκός όχι μόνο άντεξε παίζοντας από το 15′ με παίκτη λιγότερο, αλλά στο τέλος θα μπορούσε και να κερδίσει.

Και όμως όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη και όλοι όσοι γνωρίζουν την καθημερινότητα του Παναθηναϊκού θεωρούν δεδομένη την αλλαγή του προπονητή.

Συνθήκη

Είναι εντυπωσιακό ότι από την άλλη ο ίδιος ο Μπενίτεθ μιλώντας την περασμένη Κυριακή στους δημοσιογράφους μετά το τέλος του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, όχι μόνο έδειξε να μην έχει επίγνωση των επικρίσεων που τον συνοδεύουν, αλλά έκανε και προγραμματικές δηλώσεις για τη νέα χρονιά!

Αν αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του ο Ισπανός, ότι δηλαδή παρά τα όσα λέγονται θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και του χρόνου, το πιστεύουν και οι παίκτες του τότε δεν αποκλείεται απέναντι στην ΑΕΚ να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και να πάρει πάλι ένα αποτέλεσμα που θα κρατήσει τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ζωντανή.

Διότι όπως αποδείχτηκε και στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο, παρά την τεράστια βαθμολογική διάφορά τους, βεβαιότητα για νίκη της Ενωσης δεν μπορεί να υπάρχει.

Ο ίδιος ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο για χαλαρότητα των παικτών του στο παιχνίδι της Λεωφόρου, χτύπησε καμπανάκι συναγερμού λέγοντας ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και υπογράμμισε ότι όταν η ομάδα του πηγαίνει σε ένα ντέρμπι χωρίς την απαραίτητη για τον ίδιο ταπεινότητα δεν είναι όσο καλή ο ίδιος θα ήθελε.

Ολα αυτά δημιουργούν πριν απ’ το παιχνίδι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός μια πολύ παράξενη συνθήκη.

Μόλις

Από την έκβαση αυτού του παιχνιδιού θα κριθεί και κατά πολύ το αν θα έχουν καρδιοχτύπια οι επόμενες αγωνιστικές. Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και στο Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει νικητής, η Ενωση θα είναι την Κυριακή το βράδυ και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Αλλά αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό ακόμα κι αν στο Καραϊσκάκη υπάρξει ένας νικητής δεν θα είναι για τον ίδιο καθόλου απλό να κερδίσει από την ΑΕΚ το πρωτάθλημα στο νήμα.

Για διαφορετικούς λόγους ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ δεν μοιάζουν ομάδες ικανές να κάνουν τρεις νίκες στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ έχει μόλις μία νίκη (αυτή απέναντι στον Ολυμπιακό…) στα πέντε τελευταία παιχνίδια του.

Ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι έχει από την αρχή της χρονιάς μόλις δύο νίκες.

Παραλίγο

Η ΑΕΚ μπορεί να μπλέξει μόνο αν δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Μια ομάδα που έχει έναν προπονητή που φαίνεται ότι δεν τον εκτιμάει και που όσοι ασχολούνται με την καθημερινότητά της ισχυρίζονται ότι το καλοκαίρι θα φύγουν τουλάχιστον δέκα παίκτες για να έρθουν δέκα άλλοι!

Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία αγωνία για το αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ έχει κίνητρο νίκης: τη χρειάζεται για να κατακτήσει το πρωτάθλημα ενώ ο Παναθηναϊκός βασανίζεται με τα εσώψυχά του.

Ελα όμως που αυτά ακριβώς ίσχυαν και μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το ντέρμπι στη Λεωφόρο. Και τελικά ο Παναθηναϊκός που αγαπάει το αυτομαστίγωμα, όχι μόνο δεν έχασε αλλά παραλίγο να κερδίσει κιόλας.