Για τον Παντελή Νικολάου τα λόγια μάλλον είναι περιττά. Κορυφαίος ορθοπεδικός, με ειδικότητα στις αθλητικές κακώσεις και επί χρόνια επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Εχοντας πίσω του και μία σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής όπου έγραψε τη δική του ιστορία τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 με τη φανέλα της Ενωσης. Ο κατάλληλος άνθρωπος δηλαδή για να αναλύσει ένα θέμα που προκύπτει κάθε φορά στο τέλος της σεζόν και αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ενόψει του Μουντιάλ που έρχεται.

Αυτό δεν είναι άλλο από τη μεγάλη καταπόνηση και τους τραυματισμούς που προκύπτουν στους ποδοσφαιριστές, σε ένα όλο και πιο πιεστικό πρόγραμμα καθώς οι αγώνες αυξάνονται και οι μέρες για ξεκούραση μειώνονται. Ενα φαινόμενο που με τα χρόνια γίνεται και πιο έντονο.

Η κουβέντα με τον κ. Νικολάου άρχισε με την ερώτηση σχετικά με το αν η εξέλιξη της επιστήμης έχει βοηθήσει στο να μειωθούν οι τραυματισμοί ή αν η επιβάρυνση πια είναι τέτοια που έτσι κι αλλιώς οδηγεί σε πολλούς τραυματισμούς.

«Είναι η κλασική ερώτηση που γίνεται κάθε φορά πριν από το Μουντιάλ», σημείωσε αρχικά ο διακεκριμένος ορθοπεδικός και πρόσθεσε: «Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και έχω συζητήσει πάνω σε αυτό.

Καταρχάς το Μουντιάλ έρχεται ύστερα από ένα πολύ επιβαρυμένο πρόγραμμα για τους παίκτες λόγω των πρωταθλημάτων και αναφέρομαι κυρίως σε αυτούς που παίζουν στην Ευρώπη και λιγότερο στη Νότια Αμερική γιατί αυτές είναι οι ομάδες που συναγωνίζονται περισσότερο.

Οπότε πιστεύω ότι η αύξηση των τραυματισμών είναι ακριβώς επειδή είναι το τέλος της σεζόν, συσσωρεύεται δηλαδή η κούραση και ο οργανισμός αντιδράει κάπως καθυστερημένα, με μικρότερη δυνατότητα».

Για να εξηγήσει στη συνέχεια πως «έτσι βλέπουμε να αυξάνονται οι θλάσεις αυτή την περίοδο και όσο κι αν προσπαθεί η επιστήμη να βελτιώσει κάποια πράγματα – και η αλήθεια είναι πως το έχει καταφέρει – παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο 100% επιτυχίας».

Το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ ήταν το πρώτο που διεξήχθη εν μέσω της αγωνιστικής περιόδου. Ηταν όμως καλύτερο αυτό για τους ποδοσφαιριστές;

«Ισως ήταν καλύτερο, αλλά το κακό σε εκείνη την περίπτωση είναι ότι έγινε σε μία περιοχή που δεν ήταν και τόσο κατάλληλη για αγώνες λόγω της ζέστης και των κλιματικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων που έχει το Κατάρ», είπε ο κ. Νικολάου που στη συνέχεια σχολίασε την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ σε 48, αλλά και το γεγονός πως για πρώτη φορά η διοργάνωση θα διαρκέσει σχεδόν 40 μέρες (11/6 – 19/7).

«Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα βέβαια γιατί οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ένα μεγάλο ροτέισον στις συνθέσεις τους. Αυτό θα επηρεάσει όχι μόνο την επιβάρυνση των παικτών μετά τα πρωταθλήματα στα οποία θα έχουν παίξει, αλλά και την ποιότητα γιατί δυστυχώς δεν θα χρησιμοποιούνται πάντα οι καλύτεροι παίκτες λόγω της ανάγκης του ροτέισον».

Πώς όμως θα είναι η κατάσταση για τους ποδοσφαιριστές μετά το Μουντιάλ; «Είναι κι αυτό ένα σημαντικό θέμα», λέει ο Παντελής Νικολάου. «Πότε θα τελειώσουν από εκεί, πότε θα ξεκουραστούν και πότε θα μπουν πάλι σε διαδικασία προετοιμασίας με τις ομάδες τους;

Νομίζω ότι αυτό είναι το τίμημα της οικονομικής βελτίωσης της FIFA και της ανάγκης για περισσότερα έσοδα από τα τηλεοπτικά. Δυστυχώς», πρόσθεσε. Με την εξέλιξη της επιστήμης οι ομάδες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο είναι σε θέση πλέον να ελέγχουν την κάθε λεπτομέρεια και να προλαβαίνουν καταστάσεις.

Σε αυτό ακριβώς στάθηκε ο κ. Νικολάου στο κλείσιμο της κουβέντας λέγοντας: «Δεν είναι μόνο η αποκατάσταση. Είναι ότι κάθε ομάδα, είτε μιλάμε για Εθνική σε επίπεδο Μουντιάλ είτε για σύλλογο που συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα απασχολεί έναν μεγάλο αριθμό επιστημόνων για την προετοιμασία, την παρακολούθηση κ.λπ.

Οα αυτά έχουν βοηθήσει περισσότερο. Πάνω στην πρόληψη έχουν «χτυπήσει» περισσότερο δηλαδή».