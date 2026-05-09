Ύστερα από διακοπές επί διακοπών το προηγούμενο διάστημα, μπαίνουμε επιτέλους στην τελική ευθεία της τελικής ευθείας της σεζόν. Κυριακή – Τετάρτη – Κυριακή και τέλος.

Μέσα σε μία εβδομάδα θα κριθούν τα πάντα στα πλέι οφ, αν και για την ΑΕΚ μπορεί το οριστικό φινάλε να γραφτεί ακόμα και αύριο. Σε περίπτωση που νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ έρθει ισόπαλο, τότε η Ενωση κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Ακόμα και να μη συμβεί αυτό όμως αύριο, θα είναι σε κάθε περίπτωση στο χέρι της καθώς θέλει τέσσερις βαθμούς στα επόμενα τρία ματς για να τελειώσει την ιστορία.

Και επειδή γίνεται συνέχεια η σύγκριση με το 2024, αυτή η ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με εκείνη. Τώρα η Ενωση βρίσκεται διαρκώς σε ανοδική πορεία, είναι αήττητη έξι και πλέον μήνες στο πρωτάθλημα και γενικότερα η εικόνα της σε σχέση με τους αντιπάλους της είναι καλύτερη.

Πριν από δύο χρόνια η ΑΕΚ ήταν σε φθίνουσα πορεία στα πλέι οφ και σε καμία περίπτωση δεν είχε την ίδια δίψα που έχουν τώρα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Το έχουν παραδεχτεί άλλωστε και πρωταγωνιστές εκείνης της ομάδας. Ποδόσφαιρο είναι και όλα μπορεί να συμβούν, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση στις δύο περιπτώσεις.

Οσο για αύριο, η ΑΕΚ πρέπει να είναι βελτιωμένη και κυρίως πιο αποτελεσματική από τη Λεωφόρο, όπου βάσει ευκαιριών θα μπορούσε και έπρεπε να έχει πάρει το ματς.

Χρειάζεται μία εμφάνιση ανάλογη με αυτή κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ίδιο γήπεδο. Αν παρουσιαστεί έτσι, θα έρθει η νίκη που ίσως ισοδυναμεί και με τίτλο.

Το σημαντικό είναι πως τα πάντα βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και η πορεία της μέχρι τώρα δεν επιτρέπει απαισιόδοξες σκέψεις.