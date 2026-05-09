Στην παράξενη διαδικασία των φετινών play offs… το καλύτερο μας το κράτησαν για το τέλος: Από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας (22/3) ως τη διεξαγωγή της 3ης αγωνιστικής (3/5) σαράντα δύο βράδια μετρημένα.

Και από την 4η που έρχεται αύριο Κυριακή (10/5) ως την 6η και τελευταία (17/5) όλη και όλη μια εβδομάδα. Εκείνη που προκαταβολικά της… μέλλει να μας απαντήσει για όλες τις βασικές απορίες. Τον επόμενο πρωταθλητή.

Τον 2ο της κατάταξης που κερδίζει ένα εισιτήριο για τους καλοκαιρινούς προκριματικούς του Champions League. Και για τον 3ο που τερματίζοντας θα καταλάβει ότι με έναν τρόπο… μαγικό είναι 4ος.

Τα καλά νέα για τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι ακόμη μέσα σε όλα. Και ίσως αν φροντίσει την τύχη του να έχει μια ευκαιρία στο φινάλε αυτής της εβδομάδας να «παίξει» έναν τελικό για τον τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα λιγότερο καλά; Ετσι όπως έχουν τα πράγματα από την ήττα του στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή, πλέον είναι ο τρίτος της παρέας.

Εκείνος που εάν και εφόσον στο φινάλε θα διαπιστώσει πως ουσιαστικά είναι… τέταρτος. Μπερδεμένο; Οχι ακριβώς. Φτάνει μια ματιά στη βαθμολογία: τρεις στροφές πριν από τη λήξη η ΑΕΚ έχει 67 και οι Ερυθρόλευκοι συγκατοικούν με τον ΠΑΟΚ στους 61.

Με δύο ήττες και μια ισοπαλία σε τρία φετινά ματς πρωταθλήματος με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι από «κάτω» στην ισοβαθμία.

Αν δεν θέλουν να τερματίσουν σε αυτή τη θέση λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι, αύριο το απόγευμα στο Φάληρο (19:30) πρέπει να μπουν στον δρόμο με τα… «πρέπει».

Να νικήσουν για πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ και να δημιουργήσουν μια απόσταση «ασφαλείας» +3 που θα τους δώσει τον πρώτο λόγο για τον ρεαλιστικό στόχο της 2ης θέσης.

Και να ανοίξουν την… όρεξή τους για τη φιλοξενία του Παναθηναϊκού (13/5, 19:30) στο ίδιο γήπεδο. Των Πράσινων που είναι ουσιαστικά εκτός συναγωνισμού καθώς ό,τι και να γίνει εκείνοι θα τερματίσουν 4οι αλλά… 5οι (καθώς ο ΟΦΗ κατακτώντας το Κύπελλο πήρε το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο του Europa League που θα αντιστοιχούσε στον 3ο του πρωταθλήματος).

Με αυτές τις δύο εντός έδρας νίκες οι Ερυθρόλευκοι το πιθανότερο είναι να έχουν εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Και αν η ΑΕΚ χάσει είτε από τον Παναθηναϊκό αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, είτε το απόγευμα της Τετάρτης από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα;

Τότε όντως μπορεί να προκύψει το σενάριο ενός… τελικού. Να βρεθεί ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην Ενωση να ξεκινά από -3 και να θέλει μόνο τη νίκη για να κατακτήσει το 49ο.

Δεν είναι το πιθανότερο έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καθώς επί της ουσίας η ΑΕΚ είναι αυτή που κρατά την τύχη στα χέρια της. Δεν είναι όμως και απίθανο.

Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δοκιμάσουν για αυτό το 3Χ3. Και όπου βγει. Ακόμη και αν φέτος ο απολογισμός τους στα ελληνικά ντέρμπι είναι δύο νίκες σε εννέα αναμετρήσεις.

Βεβαίως για να είμαστε δίκαιοι; Την περασμένη Κυριακή ο Ολυμπιακός στην Τούμπα με την εμφάνιση που έκανε για μια ώρα μοιάζει εξωφρενικό πως έχανε με 1-3 από το 65΄.

Είχε στον έλεγχο του 2.28 x goals, 17 τελικές στην εστία, 29 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, 11 κλεψίματα και 59% στις εναέριες μονομαχίες, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Γιατί; Εν πολλοίς από την απόφαση μιας κάκιστης διαιτητικής ομάδας να γράψει το σενάριο του ματς όπως εκείνη ήθελε.

Δέχθηκε ο Ολυμπιακός το 0-1 στο 15΄ σε μια φάση από κόρνερ που δεν ήταν! Και που ο Μπάμπα Ραχμάν ήταν οφσάιντ ένα μέτρο, περιορίζοντας το οπτικό πεδίο του Κωσταντή Τζολάκη.

Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ μάλιστα μετά την πρώτη επέμβαση του έλληνα τερματοφύλακα διεκδίκησε και το ριμπάουντ για να σκοράρει. Διαιτητής (Σότσα), δεύτερος επόπτης (Φοντάνι), VAR (Παϊρέτο) και AVAR (Φουρνέου) όμως δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν ούτε τη μια σε μια ιστορία που θα θυμόμαστε για καιρό.

Κερασάκι στην τούρτα; Ο διαιτητής που έφερε ο Λανουά στην Ελλάδα για αυτό το κρίσιμο ντέρμπι «εμπλέκεται» στο σκάνδαλο που ερευνά η Εισαγγελία του Μιλάνου.

Κατηγορείται ο αρχιδιαιτητής Ρόκι της Serie A ότι είχε φτιάξει «συνεργεία» διαιτητών που με κόλπο α λα «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί»… ξεχαρβαλώνουν το VAR.

Ο Σότσα ήταν AVAR στην αναμέτρηση Ουντινέζε – Πάρμα του 2025, που επί της ουσίας αποτελεί και την ισχυρότερη ένδειξη για όλα τα παραπάνω. Ο Στεφάν Λανουά όμως – που συνεχίζει να είναι αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα – έκρινε πως όλα αυτά δεν παίζουν κάποιο ρόλο.

Οτι ο Σότσα και η… ομάδα του ταιριάζει στην ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός περίσταση. Τα λόγια είναι περιττά…