Τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατέκτησαν αήττητες το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής γυναικών, με «14 στα 14» και «ανέβηκαν» στη Β’ κατηγορία, με την απονομή να πραγματοποιείται το πρωί του Σαββάτου (9/5).

Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκες» το κατάφεραν αυτό με «μηδέν» παθητικό και τον εντυπωσιακό απολογισμό των 136-0 γκολ. Υπενθυμίζεται, ότι η ομάδα του Αναστάσιου Φλέγγα είχε πετύχει την άνοδο από την 11η μόλις αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» επίσημοι εκπρόσωποι του συλλόγου, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, καθώς και τον πρόεδρο του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλη Κοντούρη, να τιμούν με την παρουσία τους την ομάδα και να συγχαίρουν τις αθλήτριες για την επιτυχία τους.

Αμέσως μετά την απονομή, θα διεξαχθεί φιλικό μεταξύ του Ολυμπιακού και της Δόξας Πηγαδακίων.

Δείτε εικόνες από την απονομή στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού