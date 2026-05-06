Πέρασε σαν σίφουνας από το Πριγκιπάτο ο Ολυμπιακός. Ουδέποτε στο παρελθόν ομάδα από την Ελλάδα έπιασε «σκούπα» για ένα 3-0 και αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά. Κυρίως για την εφετινή δυναμική των Ερυθρόλευκων στην Ευρωλίγκα, μολονότι η Μονακό μοιάζει να βρίσκεται σε σαφή πτώση και ορισμένοι να μιλούν για τέλος εποχής.

Αλλά αν το καλοσκεφθεί κάποιος, ναι μεν στο τρίτο ματς απέναντι στον Ολυμπιακό χρησιμοποίησε οκτώ παίκτες, αλλά και πέρυσι στον ημιτελικό του φάιναλ φορ είχε αγωνιστεί συνολικά μόλις με εννιά! Απλά, τότε είχε περισσότερες επιλογές και λύσεις πρώτης διαλογής ο Βασίλης Σπανούλης, ο κόουτς που ήταν στον πάγκο της Μονακό και έφυγε όταν άρχισε να ξηλώνεται πριν από λίγους μήνες το πουλόβερ των Μονεγάσκων.

Το ζήτημα, ωστόσο, παραμένει ο Ολυμπιακός. Θυελλώδης. Με εκκωφαντική απόδοση. Σε ένα ακόμη φάιναλ φορ και μολονότι οι ιδιοκτήτες και όλοι στον οργανισμό επιμένουν πως η παρουσία εκεί ήταν ο αρχικός και μεγάλος στόχος, ας είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές: το κύπελλο θα είναι αυτό που θα φέρει ένα ξέσπασμα χαράς. Το είπε και ο Γουόκαπ πως αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί προκειμένου να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής. Ακόμη και τα μπλουζάκια που φόρεσαν οι θριαμβευτές του Μπαρτζώκα, αυτό έλεγαν!

Υπάρχει διαφορά μεταξύ της τωρινής και της περυσινής ομάδας; Σαφώς και ναι. Μεγάλη. Ο Ολυμπιακός εφέτος είναι περισσότερο «γεμάτος» από κάθε άλλη φορά. Ο δε κόουτς, μπορεί να αλλάζει σχήματα, να δοκιμάζει τους πάντες, να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους χωρίς να φοβάται το παραμικρό, δίχως να σκέφτεται μήπως πέσει η απόδοση. Ενδεικτικά ας αναφερθεί πως ουδείς παίκτες με τα ερυθρόλευκα έπαιξε παραπάνω από 25’ και 20’’.

Πέρυσι στον ημιτελικό με τη Μονακό ο Ολυμπιακός είχε τον Βιλντόζα και τον Λι που είχαν χάσει την εμπιστοσύνη του Μπαρτζώκα και αγωνίστηκαν πολύ λίγο. Στο τρίτο ματς των play offs με τη Μονακό τούτη τη σεζόν, μόνο ο Μόρις έπαιξε ελάχιστα και είναι ξεκάθαρο πως ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται πολύ πίσω στο rotation.

Κατά τα λοιπά, ο Φουρνιέ βλέπει Μονακό και ξεσπά. Πέρυσι στον ημιτελικό μέτρησε 31 πόντους, τώρα τρομερός στη σειρά και στην έδρα των αντιπάλων έβαλε 22 πόντους, ενώ πήρε άριστα στο δημιουργικό κομμάτι. Ευχάριστη έκπληξη ο Τζότζεφ, που συχνά ξεκουράζει τον Γουόκαπ. Όπως και οι 29 ασίστ που μοίρασαν οι Ερυθρόλευκοι, με αυτό το σήμα κατατεθέν μπάσκετ τους της «εξτρά πάσας» που κάνει ευτυχισμένους όλους τους παίκτες.

Συμπέρασμα: όταν βάζεις νέα κατοστάρα στα play offs επιβεβαιώνεις πως είσαι πανέτοιμος για την κορυφή. Το ΟΑΚΑ όντως είναι το τέλος μιας μαγικής διαδρομής που όλοι την απήλαυσαν γιατί πολύ απλά το μπάσκετ που απέδωσαν ήταν ώρες ώρες εξαιρετικό.