Μία νέα σπουδαία συνεργασία ανακοινώθηκε πρόσφατα για τον δημοφιλή κωμικό και δημιουργό Μάρκο Σεφερλή.

Η Alter Ego Media εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή, ενός ανθρώπου που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σκορπά αβίαστα γέλιο στους θεατές και φροντίζει να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ, θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της Alter Ego Media.

«Το ωραίο και το διαφορετικό είναι τα πολλά χρόνια γιατί μιλάμε για τις παραστάσεις μου όλο αυτό τον χρόνο και για τις παραστάσεις που θα κάνω τα επόμενα 15 χρόνια. Δηλαδή χωρίς να ξέρουν στην Alter Ego τι θα κάνω, μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Λέει ό,τι και να κάνει, το θέλουμε. Και χαρά δικιά μου είναι που βρίσκομαι στην Alter Ego, γιατί πραγματικά μίλησα με τους ανθρώπους την ίδια «γλώσσα», κατάλαβα από την αρχή ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μπορούμε να συμπράξουμε, να συνεργαστούμε και να κάνουμε ωραία πράγματα. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη μου χαρά», είπε αρχικά ο ίδιος στο «Χαμογέλα και Πάλι».

Για τον γιο του ανέφερε: «Είναι πολύ συνεσταλμένο παιδί, δεν μπορεί να εκτεθεί στο ευρύ κοινό και δεν πάει να πει ότι επειδή οι γονείς είναι ηθοποιοί πρέπει και το παιδί να γίνει ηθοποιός. Από την αρχή του είπαμε «διάλεξε ό,τι θες στη ζωή σου», ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο. Τώρα σπουδάζει ναυτιλιακά, του αρέσει πάρα πολύ αυτό, νομίζω του πάει. Βρήκε δηλαδή αυτό που ήθελε, αυτό που του ταιριάζει και θα πάει και πολύ καλά, γιατί το αγαπάει πολύ και γιατί έχει τα προσόντα να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Πλέον έχω περισσότερο χρόνο που κάποτε δεν είχα. Έτρεχα με άλλους ρυθμούς, και τώρα τρέχω αλλά με λιγότερο έντονους ρυθμούς. Και τώρα μεγάλωσε και ο Χάρης και μπορούμε να επικοινωνούμε περισσότερο. Δηλαδή τώρα με έχει κάνει να έχω γυρίσει όλο τον κόσμο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ό,τι μου ζητήσει, όπου θέλει πάμε. Οι δυο μας, και η Έλενα μαζί. Όποτε μπορεί απολαμβάνουμε πράγματα ρε παιδί μου, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και για πολλά άλλα θέματα, που διαβάζει κι αυτός στο ίντερνετ, ενημερώνεται και τα συζητάμε».

Για την αντίδραση του κόσμου στην δουλειά του: «Χαίρομαι όταν μου λένε στο τέλος που μένω για αυτόγραφα και φωτογραφίες, “αυτό ήταν καλύτερο απ’ το περσινό” ή “το καλύτερο που έχεις κάνει”. Που αυτό μου το λένε κάθε χρόνο. Που σημαίνει ότι το καινούριο τους εντυπωσιάζει περισσότερο και ξεχνάνε όλα τα παλιά. Πάντα έχω αγωνία. Είναι η αυτοδημιουργία, μέχρι να φτάσεις να ακούσεις το πρώτο γέλιο γι’ αυτό που ετοιμάζεις. Άρα άγχος υπάρχει γι’ αυτό και το βλέπω σοβαρά ό,τι κάνω», συνέχισε.

«Το Τούτσι, το μιούζικαλ είναι μία υπερπαραγωγή. Μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω μια πολύ πιο μεγάλη παραγωγή από αυτές που έκανα. Γιατί και οι επιθεωρήσεις είναι μεγάλες παραγωγές και οι πρόζες, έκανα σκηνικά και κάνω ακόμα, τεράστια, ακριβά. Αλλά αυτό απ’ τη φύση του απαιτεί υπερπαραγωγή. Δηλαδή ο κόσμος πέρα από το ότι γελάει, βλέπει κόσμο που χορεύει, τραγουδάει, ορχήστρα ζωντανή. Έκανα μαθήματα φωνητικής και κάνω ακόμα, μαθήματα χορού. Δηλαδή χορεύω, τραγουδάω. Το να βγω να παίξω και να γελάσουν το έχω καταφέρει. Και το έχω κατακτήσει μετά από τόσα χρόνια και ευχαριστώ τον κόσμο που με ακολουθεί, με αγαπάει και έρχεται και βγαίνει και γελάει», συνέχισε ο Μάρκος Σεφερλής.