O Κάθετος Διάδρομος είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε στην προοπτική μιας ενιαίας αγοράς της Ελλάδας με τους βόρειους γείτονές της, χωρίς ηγεμονία κάποιας χώρας, για ειρήνη και ευημερία, όπως είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο συνέδριο του Economist «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση» που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά. Τόνισε επίσης ότι ο διάδρομος IMEC θα έχει μεταμορφωτική επίδραση για την ευρύτερη περιοχή μας.

Σχολίασε επίσης πως η αγορά δεν έχει πειστεί τελείως ότι θα πετύχει η πλήρης απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια και πως ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργεί μόνο με αμερικανικό φυσικό αέριο, ενώ στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το φυσικό αέριο που θα εξάγει η Κύπρος. Παράλληλα, περιέγραψε την πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με τις ΑΠΕ, η παραγωγή των οποίων έχει αυξηθεί από 1 γιγαβάτ (GW) το 2008 σε 18 GW το 2026, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη στον τομέα της αποθήκευσης.

Φορο-λαβράκια στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Σάρωσαν την Αθηναϊκή Ριβιέρα οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Επικεντρώθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας, διενεργώντας συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής. Από τους ελέγχους σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά, βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα 84.000 ευρώ, ενώ σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Αλιμο και Γλυφάδα, μπήκε λουκέτο για 48 ώρες λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Το ΤΑΑ στην Κρήτη

Σε 500 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχουν κατευθυνθεί για επενδύσεις στην Κρήτη, με τη συνολική μόχλευση να ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ, όπως δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας στην παρέμβασή του στο ίδιο συνέδριο. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η συμβολή της Κρήτης στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της χώρας βρίσκεται σταθερά κοντά στο 5%, με τον τουρισμό να αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της κρητικής οικονομίας. Ανέφερε δε ότι ο τουρισμός σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια στο νησί, όμως η βιομηχανία, αν και επίσης παρουσιάζει αύξηση σε όλα τα μεγέθη, δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό.

Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο

Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφοντας βελτίωση σε σχέση με τον Μάρτιο (10,4%), αλλά αύξηση έναντι του Απριλίου 2025 (9,0%). Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (6,3%) και μείωση κατά 49.471 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (-9,9%). Παράλληλα, οι απασχολούμενοι διαμορφώθηκαν σε 4,32 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση. Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ανήλθαν σε 2.949.960, σημειώνοντας μείωση κατά 57.141 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (-1,9%) και αύξηση κατά 52.020 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026 (1,8%).

Δεύτερη ευκαιρία για επίδομα θέρμανσης

Τροποποιήσεις στο πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 φέρνει νέα κοινή υπουργική απόφαση, με στόχο τη διευκόλυνση καταβολής του επιδόματος σε δικαιούχους προς τους οποίους εκ παραδρομής είχαν εκδοθεί ελλιπή ή εσφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης. Η νέα απόφαση αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2026 και ορίζει ότι σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν σφάλματα στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων των παραστατικών παρέχεται νέα προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου 2026 για την έκδοση και διαβίβαση των διορθωμένων παραστατικών στην ΑΑΔΕ, ενώ η καταβολή του επιδόματος για τις συγκεκριμένες αγορές θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράταση έως τέλος Ιουνίου

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην παράταση της προθεσμίας της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης για τους δικαιούχους του Προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις». Η νέα προθεσμία διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης και υποβολής αιτήματος πληρωμής για κάθε ενταγμένη αίτηση παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2026.

Σε ουκρανικά χέρια η Νητσιάκος

Η πτηνοτροφική επιχείρηση Νητσιάκος αλλάζει χέρια, καθώς ανακοινώθηκε η συμφωνία της με τον ουκρανικό όμιλο MHP, τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη. Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή απόκτηση του 70% της εταιρείας σε τρεις φάσεις τα επόμενα χρόνια, με δυνατότητα η συμμετοχή να φτάσει μελλοντικά στο 100%. Η MHP είναι διεθνής όμιλος τροφίμων και αγροδιατροφής με δραστηριότητες στους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του λιανεμπορίου και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2008.