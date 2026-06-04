Σε αρνητικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά μετά από ένα ήπιο ανοδικό ξεκίνημα, καταγράφοντας οριακή πτώση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.350,66 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.365,50 μονάδες (+0,54%) και κατώτερη τιμή στις 2.343,68 μονάδες (-0,39%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 73,28 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,82%), της Optima Bank (+1,27%), του ΔΑΑ (+1,18%) και της Coca Cola HBC (+1,03%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,72%), της Aegean Airlines (-1,30%) και της Εθνικής (-1,19%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η CrediaBank διακινώντας 1.031.095 και 798.088 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 14,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 44 μετοχές, 58 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+4,20%) και Λάμψα (+3,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (-4,46%) και Παϊρης (-2,94%).