Σε αρνητικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά μετά από ένα ήπιο ανοδικό ξεκίνημα, καταγράφοντας οριακή πτώση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.350,66 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,09%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.365,50 μονάδες (+0,54%) και κατώτερη τιμή στις 2.343,68 μονάδες (-0,39%).
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 73,28 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,10%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,82%), της Optima Bank (+1,27%), του ΔΑΑ (+1,18%) και της Coca Cola HBC (+1,03%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,72%), της Aegean Airlines (-1,30%) και της Εθνικής (-1,19%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η CrediaBank διακινώντας 1.031.095 και 798.088 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 14,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,18 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 44 μετοχές, 58 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+4,20%) και Λάμψα (+3,14%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (-4,46%) και Παϊρης (-2,94%).
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