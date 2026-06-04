Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων ανδρών στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών που φέρονται να ναρκώθηκαν από άτομα του περιβάλλοντός τους. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν βιντεοσκοπηθεί, γεγονός που παραπέμπει στην πολύκροτη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία.

«Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί καταδεικνύουν πως πολλές γυναίκες στην Ολλανδία ναρκώθηκαν από ένα άτομο του περιβάλλοντός τους», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια διαπράχθηκαν σεξουαλικές πράξεις εις βάρος τους, οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν εν αγνοία των θυμάτων.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας δεν έχει προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως αυτή η υπόθεση έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε η Μίλου φαν ντερ Κολκ, από τη μονάδα σεξουαλικών εγκλημάτων της αστυνομίας του Ρότερνταμ.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ύποπτοι συμμετείχαν σε ιδιωτικές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αντάλλασσαν οδηγίες και «συμβουλές» για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ναρκώσουν τα εν δυνάμει θύματά τους.

Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων και έχει ήδη κατασχέσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και στικάκια USB στο πλαίσιο των ερευνών. «Το να μάθετε πως ο σύντροφός σας ή μια γνωριμία σας ενδεχομένως σας νάρκωσε ή σας βίασε, ή επιχείρησε να το κάνει, μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σας», πρόσθεσε η Μιλού φαν ντερ Κολκ.

Τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως η υπόθεση έχει ομοιότητες με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό. Η Γαλλίδα έγινε γνωστή διεθνώς όταν κατέθεσε το 2024 για τους βιασμούς που υπέστη ενώ ήταν ναρκωμένη, από δεκάδες άνδρες που στρατολόγησε ο πρώην σύζυγός της. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών.