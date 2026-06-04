Το Koru, το εντυπωσιακό megayacht του Jeff Bezos, αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σύμβολα υπερπολυτελούς ζωής στον κόσμο των δισεκατομμυριούχων. Ωστόσο, σύμφωνα με νέες πληροφορίες από αμερικανικά και ιταλικά δημοσιεύματα, ο ιδρυτής της Amazon εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να το πουλήσει, μόλις τρία χρόνια μετά την καθέλκυσή του.

Το βασικό πρόβλημα φαίνεται πως δεν είναι μόνο το εξωφρενικό κόστος συντήρησης, αλλά κυρίως το γεγονός ότι το Koru είναι τόσο μεγάλο ώστε δυσκολεύεται να προσεγγίσει πολλά από τα πιο δημοφιλή και πολυτελή λιμάνια του κόσμου, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο.

Το Koru κόστισε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά ιστιοπλοϊκά yachts που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Με μήκος 127 μέτρα και πλάτος 17 μέτρα, η τεράστια τρικάταρτη γολέτα κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά στον κόσμο. Μόνο το θρυλικό superyacht «A» του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Αντρεϊ Μελνιτσένκο ξεπερνά το Koru σε μέγεθος.

Οι διαστάσεις αυτές όμως δημιουργούν πλέον σοβαρούς πρακτικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Bezos διαπιστώνει ότι το yacht είναι ουσιαστικά «εκτός κλίμακας» για πολλά ιστορικά και πολυσύχναστα λιμάνια της Μεσογείου.

Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα εμφανές στο Grand Prix του Μονακό, όταν το Koru δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι του Πριγκιπάτου και αναγκάστηκε να παραμείνει εκτός των χωρικών υδάτων του Μονακό. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάστηκαν και στη Βενετία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον γάμο του Bezos με τη δημοσιογράφο Λουαρέν Σάντσεθ, καθώς το megayacht δεν μπορούσε να εισέλθει στη λιμνοθάλασσα.

Πέρα όμως από τις δυσκολίες πρόσβασης, τεράστιο είναι και το ετήσιο κόστος λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μόνο η συντήρηση του Koru κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, ποσό που περιλαμβάνει προσωπικό, καύσιμα, τεχνική υποστήριξη, λιμενικά τέλη και διαρκείς εργασίες συντήρησης.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ιστιοπλοϊκό σκάφος, το Koru διαθέτει και ιδιαίτερα ισχυρό μηχανολογικό σύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποιεί δύο κινητήρες προέλευσης Rolls-Royce Motor Cars MTU, συνολικής ισχύος περίπου 4.000 ίππων, σε συνδυασμό με υβριδικό σύστημα πρόωσης.

Το yacht είχε προκαλέσει παγκόσμια συζήτηση ακόμη και πριν βγει στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του στην Ολλανδία από το ναυπηγείο Oceanco, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις στο Ρότερνταμ όταν εξετάστηκε προσωρινή αποσυναρμολόγηση της ιστορικής γέφυρας De Hef ώστε να μπορέσει να περάσει το σκάφος.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει κοινωνική και πολιτική ένταση στην Ολλανδία, με πολίτες να αντιδρούν έντονα στην ιδέα ότι ένα ιστορικό μνημείο θα έπρεπε να αποσυναρμολογηθεί για χάρη ενός δισεκατομμυριούχου. Τελικά επιλέχθηκε διαφορετική λύση, με αποσυναρμολόγηση των ιστών και μεταφορά του yacht σε άλλο ναυπηγείο για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Παρά τις εντυπωσιακές του διαστάσεις και την ακραία πολυτέλεια, ελάχιστα είναι γνωστά για το εσωτερικό του Koru, καθώς δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημες φωτογραφίες. Οι πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο για σουίτες τεράστιων διαστάσεων – η προσωπική σουίτα του Bezos φέρεται να αγγίζει τα 250 τετραγωνικά μέτρα – καθώς και για jacuzzi, αίθουσες ψυχαγωγίας, κινηματογράφο και πλήθος άλλων πολυτελών εγκαταστάσεων.

Το όνομα «Koru» προέρχεται από τη γλώσσα των Μαορί και συμβολίζει τη νέα ζωή και την αναγέννηση. Για τον Bezos, το yacht είχε μετατραπεί σε σύμβολο της νέας προσωπικής και επιχειρηματικής του εποχής μετά την αποχώρησή του από την καθημερινή διοίκηση της Amazon.

Ωστόσο, ακόμη και για έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, η πραγματικότητα της χρήσης ενός τόσο ακραίου superyacht φαίνεται πως αποδεικνύεται πιο σύνθετη απ’ όσο αρχικά φαινόταν.

Αν τελικά το Koru βγει επίσημα στην αγορά, οι πιθανοί αγοραστές θα ανήκουν σε έναν εξαιρετικά μικρό κύκλο δισεκατομμυριούχων, κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και ultra high net worth προσωπικοτήτων που μπορούν να αντέξουν όχι μόνο το κόστος αγοράς, αλλά και τη συντήρηση ενός τέτοιου «πλωτού παλατιού».