Ο CEO της Meta, Mark Zuckerberg, ξεπέρασε τον Jeff Bezos και έγινε ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως, με καθαρή περιουσία $251,7 δισεκατομμύρια, μετά από άνοδο της μετοχής της Meta κατά πάνω από 10%.

Η Meta ανακοίνωσε έσοδα 59,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή 8,88 δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας σημαντικά τις προβλέψεις της Wall Street για 58,4 δισεκατομμύρια δολάρια και 8,16 δολάρια αντίστοιχα.

Η αύξηση των εσόδων της Meta κατά 24% σε ετήσια βάση αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή διαφημιστική δραστηριότητα των πλατφορμών Facebook και Instagram.

Η ανακατάταξη των δισεκατομμυριούχων σημειώθηκε σε μια ασταθή εβδομάδα για τις εταιρείες τεχνολογίας, όπου η άνοδος της Meta αντιστάθμισε τις απώλειες της Tesla, της εταιρείας του Elon Musk.

O Mark Zuckerberg ξεπέρασε τον ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos, κατακτώντας τη θέση του τέταρτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Η εντυπωσιακή άνοδος της μετοχής της Meta Platforms —άνω του 10%— μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, εκτόξευσε την περιουσία του CEO της εταιρείας.

Η καθαρή περιουσία του Zuckerberg ανήλθε στα 251,7 δισ. δολάρια, σημειώνοντας ημερήσια αύξηση άνω των 22 δισ. δολαρίων. Ο Bezos υποχώρησε στην πέμπτη θέση με 249,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα Real-Time Billionaires του Forbes. Η ανακατάταξη ήρθε σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για τον τεχνολογικό τομέα, με την άνοδο της Meta να αντισταθμίζει την πτώση της Tesla.

Η Meta ανακοίνωσε έσοδα τετάρτου τριμήνου 59,9 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή 8,88 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η αύξηση 24% σε ετήσια βάση αποδίδεται κυρίως στη δυναμική της διαφημιστικής δραστηριότητας στο Facebook και το Instagram.

Η εταιρεία γνωστοποίησε σχέδια για κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 115 και 135 δισ. δολαρίων έως το 2026, σχεδόν διπλάσιες από τις περσινές, στο πλαίσιο ενίσχυσης των επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, προβλέπει έσοδα πρώτου τριμήνου 2026 μεταξύ 53,5 και 56,5 δισ. δολαρίων, υψηλότερα των προσδοκιών των αναλυτών.

Ο Elon Musk παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 766,1 δισ. δολαρίων. Ακολουθούν οι συνιδρυτές της Google, Larry Page και Sergey Brin, με 275 δισ. και 253,7 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Οι δύο ανέβηκαν στην κατάταξη μετά την επιτυχία της Alphabet στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και την κυκλοφορία του μοντέλου Gemini 3.

Ο Bezos είχε προσωρινά ανακτήσει την τρίτη θέση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν η μετοχή της Amazon ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση αλλαγών στη στρατηγική των φυσικών καταστημάτων της. Σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, η περιουσία του αυξήθηκε κατά 5,7 δισ. δολάρια φτάνοντας τα 266 δισ. δολάρια.

Οι αντίθετες πορείες των Zuckerberg και Musk αναδεικνύουν τη διαφοροποίηση των τεχνολογικών κολοσσών. Η Meta συνεχίζει να ενισχύεται μέσω της διαφήμισης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Tesla κατέγραψε την πρώτη ετήσια πτώση εσόδων στην ιστορία της, στα 94,8 δισ. δολάρια από 97,7 δισ. το 2024.

Παρά το γεγονός ότι η Tesla ξεπέρασε οριακά τις προβλέψεις για τα τριμηνιαία έσοδα, οι μετοχές της υποχώρησαν. Πτώση σημείωσαν και οι μετοχές της Microsoft, μετά την ανακοίνωση επιβράδυνσης στην ανάπτυξη των εσόδων του τομέα cloud computing Azure.