Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να μεταμορφώνει τον παγκόσμιο εργασιακό χάρτη με ταχύτητα που θυμίζει βιομηχανική επανάσταση.

Οι αλγόριθμοι που μαθαίνουν, αναλύουν και προβλέπουν έχουν ήδη αντικαταστήσει σε πολλούς τομείς ανθρώπους, από τα κέντρα εξυπηρέτησης μέχρι τη βιομηχανία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαχείριση δεδομένων. Μέσα σε αυτό το κλίμα τεχνολογικής αναστάτωσης, ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon και ένας από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του πλανήτη, θέτει μια πρόκληση: να βρεθεί ποια ανθρώπινη ιδιότητα η μηχανή δεν θα μπορέσει ποτέ να υποκαταστήσει.

Μιλώντας στο Italian Tech Week του 2025, ο Μπέζος διατύπωσε μια σαφή θέση. Η τεχνητή νοημοσύνη, όσο εξελιγμένη κι αν γίνει, δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τον άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να «εφευρίσκει». Η δημιουργικότητα, υποστήριξε, είναι η πιο αυθεντική και αναπαλλοτρίωτη δύναμη του ανθρώπου: αυτή που τροφοδοτεί την πρόοδο, γεννά νέες ιδέες και επιτρέπει στις κοινωνίες να προχωρούν.

Ο ίδιος, κάνοντας αυτοκριτική αναφορά, υπογράμμισε ότι η επιτυχία της Amazon δεν στηρίχθηκε μόνο στην τεχνολογική υπεροχή ή στην οργάνωση, αλλά κυρίως στην ικανότητα να παράγει ιδέες και να μετατρέπει το αφηρημένο σε πράξη. Όπως είπε, «δώσε μου έναν πίνακα και θα σου φέρω εκατό ιδέες μέσα σε μισή ώρα». Στις συνεντεύξεις με υποψήφιους εργαζομένους, αναζητά ακριβώς αυτή την ιδιότητα – την ικανότητα να σκεφτούν κάτι που δεν υπάρχει ακόμη και να το κάνουν πράξη.

Η δήλωσή του αντανακλά μια βαθύτερη αγωνία της εποχής: πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να συνυπάρξουν με μηχανές που μαθαίνουν πιο γρήγορα και εργάζονται αδιάκοπα. Την ίδια στιγμή όμως φωτίζει και μια ευκαιρία. Σε έναν κόσμο όπου η μηχανή μπορεί να υπολογίσει, να αναγνωρίσει και να αντιδράσει, η γνησία ανθρώπινη φαντασία είναι το τελευταίο οχυρό· αυτό που θα συνεχίσει να διαφοροποιεί τον δημιουργό από τον προγραμματιστή, τον εφευρέτη από το μοντέλο τεχνητής μάθησης.

Καθώς ο εργασιακός χάρτης επανασχεδιάζεται από την τεχνολογία, το μήνυμα του Μπέζος μπορεί να ιδωθεί όχι ως προειδοποίηση, αλλά ως πρόσκληση: σε μια εποχή όπου τα πάντα αυτοματοποιούνται, η δημιουργικότητα είναι η νέα μορφή ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, σε αυτή την τεχνολογική περίοδο, όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε μια «βιομηχανική φούσκα» – μια φάση υπερβολικής ανάπτυξης και αισιοδοξίας που όμως, όπως το παράδειγμα της ιστορίας με το ίντερνετ, μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη μακροπρόθεσμα για την κοινωνία.