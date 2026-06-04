O Ευκλείδης Τσακαλώτος άσκησε κριτική στις πολιτικές επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη, εκφράζοντας παράλληλα τη διάθεσή του για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο μιας προοδευτικής κυβέρνησης. «Καταλαβαίνω τον Τσίπρα, καταλαβαίνω το ΚΚΕ, καταλαβαίνω το ΜέΡΑ25 με όλες τις διαφωνίες μου, αλλά δεν καταλαβαίνω πως ο Ανδρουλάκης θεώρησε ότι θα μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Ο κ. Τσακαλώτος ξεκαθάρισε ότι θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον υπήρχε κοινός στόχος η συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου με διάρκεια και ουσιαστική παρουσία στο δημόσιο διάλογο.

«Θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα με μακρά διάρκεια, με μια σημαντική φωνή, η οποία πρέπει να βρίσκεται στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, με ένα πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα του κόσμου αλλά και τα μεγάλα δομικά προβλήματα», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Κριτική στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επεσήμανε: «Κατ’ αρχάς δεν είναι συμπαράταξη. Δεν κάνεις συμπαράταξη με τον εαυτό σου. Αν θέλεις να ενώσεις τους τρεις χώρους, την οικολογία, τη σοσιαλδημοκρατία και τη ριζοσπαστική αριστερά, κάθεσαι με τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, τις συλλογικότητες και συζητάς. Αυτό δεν το κάνει».

Πρόσθεσε ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας καλέσει σε διάλογο τις προοδευτικές δυνάμεις, ο ίδιος δεν θα απέκλειε μια τέτοια συζήτηση. «Αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι, αυτές τις πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς ως ΜέΡΑ25 και να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνουν για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάξουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτό δεν θα το απέρριπτα εγώ, αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εσωτερική κατάσταση στη Νέα Αριστερά

Για τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σημείωσε ότι «οι σύντροφοί μου που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, πρέπει να απαντήσουν σε μια αντίφαση: Φεύγουν από ένα κόμμα επειδή, όπως λένε, υποστηρίζουν το λαϊκό μέτωπο και τις συμμαχίες και πάνε σε ένα κόμμα που λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε το λαϊκό μέτωπο, ούτε οι συμμαχίες».

Ο βουλευτής εξήγησε ότι επιθυμεί η Νέα Αριστερά να συμμαχήσει με κόμματα που τοποθετούνται στο αριστερό πολιτικό φάσμα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής φωνής. «Εγώ θα ήθελα να συμμαχήσει η Νέα Αριστερά με οποιοδήποτε κόμμα στο αριστερό πολιτικό ημισφαίριο ενδιαφέρεται για μια αριστερή φωνή που θα λέει διαφορετικά πράγματα και όχι επειδή θέλω μια αριστερή ταυτότητα. Εγώ απλώς πιστεύω – και σαν οικονομολόγος – ότι με 3-5% δαπάνες του ΑΕΠ στα εξοπλιστικά, δεν θα έχουμε κοινωνικό κράτος», ανέφερε.

Το μήνυμα προς τους πολίτες

Κλείνοντας, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σημείωσε: «Το θέμα είναι αν ο κόσμος θέλει πολιτικούς που λένε πράγματα για να μπουν στη Βουλή και να γίνουν πρωθυπουργοί ή αν θέλει να έχει πολιτικούς που λένε τα πράγματα που θεωρούν ότι πρέπει να ειπωθούν για να πάει μπροστά η χώρα».