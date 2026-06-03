Η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς ήρθε ως τελευταία πράξη ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου μεταξύ δύο πλευρών που έβλεπαν με διαφορετικό τρόπο τη στρατηγική και το μέλλον του κόμματος που γεννήθηκε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ – στην πραγματικότητα, όμως, οι εξελίξεις «έτρεξαν» μετά την εμφάνιση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Περίπου 150 στελέχη που συγκροτούσαν ένα σημαντικό μέρος του πολιτικού και οργανωτικού πυρήνα της Πατησίων, μαζί με επτά βουλευτές (Αλέξης Χαρίτσης, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου), γεγονός που σηματοδότησε και την εξαφάνιση της κοινοβουλευτικής έκφρασης του κόμματος – πλέον, ως ανεξάρτητοι, παραμένουν στη Νέα Αριστερά η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θεόδωρος Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου.

Ενα διαζύγιο με σκληρά λόγια

Οι αιχμές ένθεν και ένθεν έδιναν και έπαιρναν χθες: «Bλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει» στην ανάγκη δημιουργίας ενός Λαϊκού Μετώπου, ανέφεραν στην επιστολή της παραίτησής τους. «Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές», επεσήμαιναν οι αποχωρήσαντες. «Ο Χαρίτσης ήταν πρόεδρος κόμματος ενώ κοιτούσε να πάει σε άλλο», ανέφερε η Πέτη Πέρκα για τον προκάτοχό της στην ηγεσία της ΚΟ που υπήρχε μέχρι χθες. Δείχνοντας την αίσθηση που επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τους λόγους αποχώρησης των βουλευτών και εκτιμώντας πως στο μέλλον θέλουν να συμπαραταχθούν με την ΕΛΑΣ – και με δεδομένο πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει πολύ σαφές ότι οι εν ενεργεία βουλευτές, πέρα από το ότι εκ των πραγμάτων για να ενταχθούν στην προσπάθεια θα πρέπει αναπόφευκτα κάποια στιγμή να παραιτηθούν από την έδρα τους, είναι καλοδεχούμενοι μόνο ως μονάδες και μόνο μετά από μια περίοδο «ξηρασίας» σε επίπεδο κομματικό.

«Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα» τόνιζαν από την Πατησίων. «Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει “όμορους χώρους”» επεσήμαιναν για το κόμμα Τσίπρα, επί της ουσίας εκτιμώντας πως το κόμμα αυτό δεν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των στελεχών που αποχώρησαν για να βρεθούν στα ψηφοδέλτιά του. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επιστολή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη προς τα στελέχη του κόμματος, στην οποία σχολίαζε πως θα ήθελε οι λόγοι της αποχώρησης να είναι πιο σαφείς από τους πρώην συντρόφους του.

«Πολιτικά παρούσα» δηλώνει η Αχτσιόγλου

Η πρόθεση μετακίνησης στην ΕΛΑΣ είναι, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, εντελώς εμφανής στις κινήσεις της Εφης Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από την έδρα της στη Δυτική Αθήνα: «Με αυτά τα δεδομένα, λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική (…) Είναι μια πράξη συνείδησης (…) Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη», ανέφερε στη δική της επιστολή η Αχτσιόγλου, ακολουθώντας τις λέξεις του Αλέξη Τσίπρα στη δική του επιστολή παραίτησης από την έδρα της Α’ Πειραιά και τον δρόμο που έχει υποδειχθεί από την Αμαλίας για την όποια συμπόρευση του μέλλοντος.

Η περίπτωση της πρώην υπουργού Εργασίας δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί η περίοδος της εσωκομματικής αναμέτρησης στον ΣΥΡΙΖΑ στη μετά Τσίπρα εποχή, αλλά και η παρουσία της όπως παρουσιάστηκε στην «Ιθάκη» σκιαγραφεί ένα προφίλ που δείχνει πως η απόφασή της να μην αναλάβει την ηγεσία του κόμματος μεταξύ των δύο εκλογών του 2023, αλλά και η προσπάθεια να πάρει αποστάσεις από τον Τσίπρα είχαν δημιουργήσει ενόχληση στην πλευρά του πρώην πρωθυπουργού – παρ’ όλα αυτά τόσο εκείνη όσο και οι Χαρίτσης – Ηλιόπουλος δεν έπαψαν ποτέ να θεωρούνται «από τα παιδιά» του.