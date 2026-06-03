Μιλώντας στο MEGA η Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε πως η απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα ήταν αυτοτελής και θέμα αρχής και συνείδησης.

Όπως εξήγησε η ίδια, η κοινοβουλευτική της παρουσία δεν την εξέφραζε πλέον, εφόσον δεν υπήρχε ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί.

«Από τη στιγμή μάλλον που συζητούσαμε το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, προσωπικά σκεφτόμουν ότι με τη διαδρομή την πολιτική που έχω και με την πολιτική ευθύνη που έχω, θα έπρεπε μάλλον να καταλήξω και στην παράδοση της βουλευτικής έδρας. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο, ένας φορέας μέσα στον οποίο θα μπορώ να λειτουργώ στη Βουλή, θεώρησα ότι η κοινοβουλευτική μου παρουσία δεν θα με εξέφραζε πια. Τούτο δεν αναιρεί ότι σέβομαι τους υπόλοιπους συντρόφους, οι οποίοι σκέφτηκαν ή θεωρούν ότι αξίζει να παραμείνουν στη Βουλή και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές», είπε.

«Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής, όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα, είναι αυτοτελής. Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μία πολιτική ταυτότητα παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, δηλαδή, να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν».

«Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρξει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Για μένα εκεί είναι και η ουσία της πολιτικής. Μπορούν να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων σήμερα; Μπορείς να εφαρμόσεις μια πολιτική που θα αλλάξει την καθημερινότητα των εργαζομένων, το επίπεδο των μισθών, τη φορολογία που είναι άδικη για πάρα πολλούς;»

«Δεν ξεκίνησε έτσι η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε ακριβώς για να αποτελέσει αυτόν τον πόλο. Ξεκίνησε για να μπορέσει να συσπειρώσει δυνάμεις. Θυμάστε, για καιρό μιλούσαμε για την ανάγκη ενός λαϊκού μετώπου. Ξεκίνησε για να συσπειρώσει δυνάμεις. Σίγουρα ξεκίνησε και για να μπορέσει να δώσει ένα σπίτι, αν θέλετε, τότε, με τα εκφυλιστικά φαινόμενα που συνέβαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ και το επίπεδο της αξιοπρέπειας πια, που είχε χαθεί σε εκείνο τον χώρο».

Η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να μάχεται ως «απλός πολίτης» για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια σημείωσε πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με την έλευση του κόμματος Τσίπρα, ενώ αποκάλυψε πως με τον πρώην πρωθυπουργό δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από το 2023.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα, με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν πόλο, αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε και να είναι αυτός πλειοψηφικός. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης, μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Άρα ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως».