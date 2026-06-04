Για ακόμα μία ημέρα παχύ και καφέ στρώμα βλέννας καλύπτει τον Θερμαϊκό σε όλο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονη δυσοσμία και αποκρουστικές εικόνες.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σχεδόν κάθε χρόνο εξαιτίας της έξαρσης του φυτοπλαγκτού το οποίο οφείλεται στην εισροή θρεπτικών συστατικών (άζωτο, φώσφορος) από αστικά λύματα και λιπάσματα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η υπερβολική συγκέντρωση μικροοργανισμών δημιουργεί αυτό το καφέ στρώμα βλέννας στα νερά του Θερμαϊκού.