Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στα Καλάβρυτα, όταν ένας Βρετανός τουρίστας 55 ετών έχασε τη ζωή του μέσα στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου είχε μεταβεί συνοδεύοντας τη σύζυγό του.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διακοπές, όταν η γυναίκα αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Ο σύζυγός της την μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο των Καλαβρύτων, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς.

Ενώ η γυναίκα ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο 55χρονος, που βρισκόταν στο πλευρό της, κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της, προκαλώντας σοκ στο ιατρικό προσωπικό και στους παρευρισκόμενους.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

Πηγή: kalavrytanews