Η Αναντολού Εφές ενημέρωσε πως η χειρουργική επέμβαση του Βενσάν Πουαριέ ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Γαλλία, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Ο έμπειρος Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε στον αχίλλειο τένοντα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού της σειράς των playoffs του τουρκικού πρωταθλήματος απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Παρότι η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, ο Πουαριέ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 8 έως 9 μηνών, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Εφές ενόψει της νέας σεζόν.

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