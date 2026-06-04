Η ασφάλεια των ναυτικών και η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας είναι δυο προκλήσεις που κυριαρχούν στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2026», η οποία χθες συμπλήρωσε τρεις ημέρες λειτουργίας. Εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας υπογράμμισαν την ανάγκη προστασίας των ναυτικών σε ένα ολοένα πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τη σημασία μιας ρεαλιστικής και αποτελεσματικής ενεργειακής μετάβασης.

Η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού έστειλε κατά την εκδήλωση των εγκαινίων ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας στις θάλασσες, τονίζοντας ότι οι ναυτικοί δεν θα πρέπει να βρίσκονται αντιμέτωποι με συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

«Οι ναυτικοί δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζουν συνθήκες αυξημένου κινδύνου, πόσω μάλλον κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η ειρήνη και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου ώστε οι θάλασσες να παραμείνουν ανοιχτές, ασφαλείς και ελεύθερες προς όφελος όλων των λαών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, η κυρία Τραυλού υπογράμμισε ότι η επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους πλοιοκτήτες, αλλά και από τη διαθεσιμότητα ασφαλών καυσίμων, νέων τεχνολογιών και των απαραίτητων υποδομών.

«Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι τεχνολογικά εφαρμόσιμη, οικονομικά βιώσιμη και παγκοσμίως συντονισμένη. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί το κόστος σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα χωρίς τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά οφέλη» σημείωσε.

Ο γ.γ. του ΙΜΟ

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez, χαρακτήρισε την ευημερία και την ασφάλεια των ναυτικών ως την κορυφαία προτεραιότητα του Οργανισμού, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι της θάλασσας βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή γεωπολιτικών κρίσεων και συγκρούσεων. Ο κ. Dominguez κάλεσε επίσης τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να υπερασπιστεί την αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και να επιταχύνει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά καύσιμα και πλοία διπλού καυσίμου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής μετάβασης.