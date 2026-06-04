Αναστάτωση επικρατεί στην Πάτρα μετά την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο πατέρας της ανήλικης προσήλθε το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών και δήλωσε την εξαφάνισή της. Όπως ανέφερε, η κόρη του δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, ούτε είχε δώσει κάποιο σημάδι ζωής μετά το τέλος των σχολικών της υποχρεώσεων.

Ο ίδιος εξήγησε στους αστυνομικούς, ότι η 16χρονη έφυγε νωρίς το πρωί από την οικία της με προορισμό το Λύκειο όπου φοιτά, προκειμένου να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες ενδοσχολικές – προαγωγικές εξετάσεις. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, τα ίχνη της χάθηκαν.

Οι οικείοι της προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί της χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιηθεί η Ασφάλεια Πατρών για τον εντοπισμό της ανήλικης.