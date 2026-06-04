Χιλιάδες μηχανές καταφθάνουν από σήμερα (4/6) στην Ηγουμενίτσα, τόσο μέσω του λιμανιού όσο και οδικώς, ενόψει της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Δρεπάνου.

Η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς μεγάλης μοτοσικλετιστικής διοργάνωσης, με ομάδες αναβατών να φτάνουν σταδιακά από διάφορες χώρες. Οι αφίξεις αναμένεται να κορυφωθούν αύριο το μεσημέρι, όταν έχει προγραμματιστεί η επίσημη έναρξη της συνάντησης.

Ενδεικτική ήταν η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα του thespro.gr στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου ομάδα μοτοσικλετιστών αποβιβάστηκε από το πλοίο Venezia, προερχόμενο από την Ιταλία. Οι μηχανές εξήλθαν οργανωμένα από τον χώρο του λιμανιού και κινήθηκαν προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας το έναυσμα για το κύμα αφίξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, συνεχίζεται η οδική άφιξη μοτοσικλετιστών, με αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες προς Ηγουμενίτσα και Δρέπανο. Η παρουσία των μηχανών και των οργανωμένων ομάδων δίνει ήδη ξεχωριστό χρώμα στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Αυξημένη κινητικότητα και ετοιμότητα των Αρχών

Η διεθνής συνάντηση των Hells Angels αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από πολλές χώρες, με το Δρέπανο να αποτελεί το επίκεντρο της διοργάνωσης. Ξενοδοχεία, καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς, καθώς η προσέλευση των επισκεπτών συνεχίζεται αδιάκοπα.

Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και τη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφορίας, ειδικά στο λιμάνι, στους δρόμους πρόσβασης και στην περιοχή του Δρεπάνου.

Η εικόνα με τις εκατοντάδες μηχανές να φτάνουν στην Ηγουμενίτσα από θάλασσα και στεριά αποτυπώνει πως η πόλη μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για μία από τις μεγαλύτερες μοτοσικλετιστικές συγκεντρώσεις που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στην περιοχή.