Αντίστροφα μετρούν οι καταναλωτές για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων 2026, αναμένοντας σημαντικές προσφορές και καλύτερες τιμές για τις καλοκαιρινές αγορές τους.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Το διάστημα αυτό προσφέρει στα νοικοκυριά αρκετές εβδομάδες για να επωφεληθούν από μειώσεις σε ένδυση, υπόδηση και άλλα είδη κατανάλωσης.

Όπως κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Το πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων

Οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες που οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις λιανικής, κυρίως στους τομείς ένδυσης και υπόδησης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα είδη είτε στα ράφια.

Ως «αρχική τιμή» θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από έναν μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-30%» ή «-50%», δεν είναι υποχρεωτική. Όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση και όχι για άλλη μορφή προσφοράς.

Αν οι εκπτώσεις καλύπτουν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Εφόσον οι μειώσεις διαφέρουν ανά κατηγορία προϊόντων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν το εύρος τους, όπως «από 15% έως 45%».

Για τα καταστήματα τύπου stock ή outlet ισχύει ειδικό καθεστώς: οφείλουν να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν καθαρά τη νέα, μειωμένη τιμή πώλησης.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, καθώς συχνά δημιουργείται σύγχυση ανάμεσα στις «εκπτώσεις» και τις «προσφορές».

Οι εκπτώσεις αφορούν κυρίως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν που διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, οι προσφορές αφορούν προϊόντα προηγούμενων περιόδων ή ειδικές προωθητικές ενέργειες, συχνά με μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα καταστήματα υποχρεούνται να εμφανίζουν την αρχική και την τελική τιμή, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να ελέγχουν προσεκτικά την πολιτική αλλαγών και επιστροφών, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε προϊόντα που αγοράζονται σε περίοδο εκπτώσεων.