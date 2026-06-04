Προσωρινός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) στο ρεύμα προς Αθήνα της εθνικής οδού Αθηνών -Λαμίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (5/6) στο ύψος της Μεταμόρφωσης, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

Όπως αναφέρει η Τροχαία σε ανακοίνωσή της, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 19,200 και 18,700, από τις 21:00 το βράδυ έως τις 10:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση αναβολής, οι ίδιες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Παρασκευή (12/6) τις ίδιες ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι απαιτούμενες εργασίες.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από τις υπόλοιπες λωρίδες, χωρίς να απαιτείται εκτροπή της κίνησης.

Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.