Σοκ στο Πανεπιστήμιο του Surrey, όπου άνδρας περίπου 50 ετών τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση με βαλλίστρα στην περιοχή Manor Park Student Village στο Guildford.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο γύρω στις 10:00 το πρωί (ώρα Βρετανίας), ύστερα από αναφορές για επίθεση με βαλλίστρα. Το θύμα, μέλος της ομάδας ασφάλειας του πανεπιστημίου – περιγραφόμενο σε ορισμένες αναφορές ως φύλακας ή υπάλληλος ασφαλείας – μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η οικογένειά του δέχεται υποστήριξη από εξειδικευμένους αξιωματικούς της αστυνομίας. Στο μεταξύ, ένας 21χρονος άνδρας, πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου του Surrey και υπήκοος Σαουδικής Αραβίας, συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου και παραμένει υπό κράτηση. Η Αστυνομία του Surrey ανακοίνωσε, ότι δεν αναζητείται άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό και ότι το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο. Ο αρχιεπιθεωρητής της αστυνομίας διαβεβαίωσε την τοπική κοινότητα πως «δεν υπάρχει καμία απειλή για το ευρύτερο κοινό».