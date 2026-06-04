Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα προέβη στην απονομή χάριτος στη Νικόλ Μινέτι, μία από τις πρωταγωνίστριες της υπόθεσης «μπούνγκα-μπούνγκα».

Η 41χρονη Μινέτι είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών και έντεκα μηνών για υπόθαλψη μαστροπείας και υπεξαίρεση χρημάτων. Η απόφαση για τη χορήγηση χάριτος σχετίζεται με τα σοβαρά προβλήματα υγείας του ανηλίκου που έχει υιοθετήσει μαζί με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, η Μινέτι δεν είχε επιδείξει πραγματική μεταμέλεια. Η ίδια εφημερίδα, σε παλαιότερη έρευνά της, είχε αναφέρει ότι στη νέα της ζωή στη Λατινική Αμερική διαχειρίστηκε έπαυλη όπου φέρονται να εκπορνεύονταν νεαρές γυναίκες.

Σε ανακοίνωσή της η Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας ανέφερε ότι, μετά από νέα έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου, δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τα σχετικά δημοσιεύματα. Ως εκ τούτου, η απονομή της προεδρικής χάριτος επιβεβαιώνεται.

Η Il Fatto Quotidiano από την πλευρά της επεσήμανε ότι η εισαγγελία του Μιλάνου δεν ζήτησε τη συνεργασία των δικαστικών αρχών της Ουρουγουάης, προκειμένου να καταθέσει μάρτυρας που εργαζόταν στην έπαυλη του συζύγου της Μινέτι και είχε παραχωρήσει σειρά συνεντεύξεων στους δημοσιογράφους της εφημερίδας.