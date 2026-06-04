Το φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Strawberry Arena αποτελεί την πρώτη επίσημη εμφάνιση της νέας εκτός έδρας φανέλας της Εθνικής ομάδας.

Η γαλανόλευκη παρουσιάστηκε με τη νέα δημιουργία της Adidas, η οποία συνδυάζει το κλασικό μπλε χρώμα με λευκές λεπτομέρειες και τις χαρακτηριστικές τρεις ρίγες της εταιρείας στους ώμους, προσφέροντας μια μοντέρνα αλλά ταυτόχρονα διαχρονική αισθητική.

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η αναγραφή «Χίλια Εννιακόσια Είκοσι Έξι» στο εσωτερικό της φανέλας, μια αναφορά στη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.