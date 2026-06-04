Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και παράλληλα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία», υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Επίσης ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι:«το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ουκρανία χάνει εδάφη, ενώ η Ρωσία ελέγχει πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ».

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι:«η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία». Όπως σημείωσε, «πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ η Ρωσία ελέγχει και το 80% της περιφέρειας της Ζαπορίζια».

Ενίσχυση της άμυνας και στρατιωτική υπεροχή

Απευθυνόμενος σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του πρέπει να ενισχύσει τα αμυντικά της συστήματα. «Δυστυχώς, ορισμένα ουκρανικά drones καταφέρνουν να εισέλθουν στη Ρωσία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι:«η Ουκρανία δεν διαθέτει πυραύλους κρουζ και άλλα όπλα που έχει η Ρωσία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να πετύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και γίνεται ολοένα και ισχυρότερη».

Αναφορά σε ειρηνευτική συμφωνία

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι «είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία». Όπως είπε, «ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο του 2025 ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και η Ρωσία είναι έτοιμη».

Επιπλέον, o Ρώσος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον πύραυλο «Ορέσνικ» στις επιθέσεις της στην Ουκρανία, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πρώην Γερμανό Kαγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Όπως σημείωσε, «δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος. Έχει τη δική του άποψη και είναι έτοιμος να την υποστηρίξει», χαρακτηρίζοντάς τον «αξιόπιστο».

Ο Πούτιν πρόσθεσε επίσης ότι, οι επαφές μεταξύ των ρωσικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζονται.

Πούτιν:«Συνεργαζόμαστε πάντα με την Κίνα στον στρατιωτικό τομέα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε»

Ρωσία και Κίνα ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία, με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι οι δύο χώρες θα προχωρήσουν σύντομα σε νέες ενεργειακές συμφωνίες που θα «χαροποιήσουν την παγκόσμια αγορά».

Αναφερόμενος στις σχέσεις Μόσχας – Πεκίνου, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι «συνεργαζόμαστε πάντα με την Κίνα στον στρατιωτικό τομέα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε». Τόνισε, επίσης, πως «έχουμε φιλικές σχέσεις με την Κίνα. Δεν είμαστε εναντίον κανενός, ενεργούμε προς το αμοιβαίο συμφέρον μας. Τα συμφέροντά μας με την Κίνα συμπίπτουν».

Ενίσχυση σχέσεων Ρωσίας – Ινδίας

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι: «οι σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ δεν εμποδίζουν τις σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας», προσθέτοντας πως η Μόσχα θα συνεχίσει να αναπτύσσει τη συνεργασία της με το Νέο Δελχί. Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Αγία Πετρούπολη, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ασκήσουν πίεση στην Ινδία λόγω των δεσμών της με τη Ρωσία.

Ωστόσο, όπως είπε, είναι μάταιο να προσπαθούν να επηρεάσουν τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος «λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας του».

Το μήνυμα για τον αγωγό Nord Stream

Αναφορικά με το ζήτημα του αγωγού Nord Stream, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε ότι:«η Γερμανία πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού. Είμαστε έτοιμοι να το προμηθεύσουμε».