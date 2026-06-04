Η μπανάνα, η οποία ήταν στερεωμένη στον τοίχο με μονωτική ταινία, εξαφανίστηκε και η απουσία της έγινε αντιληπτή από φύλακα του μουσείου το περασμένο Σάββατο. Μετά το συμβάν, το μουσείο, που αποτελεί παράρτημα του φημισμένου Κέντρου Πομπιντού στο Παρίσι, υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων για κλοπή, ενώ προχώρησε άμεσα στην αντικατάσταση του φρούτου ώστε το έργο να παραμείνει εκτεθειμένο στο κοινό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στο επίκεντρο παρόμοιων περιστατικών. Εξαιτίας της φύσης του υλικού του, η μπανάνα αντικαθίσταται έτσι κι αλλιώς κάθε τρεις ημέρες προκειμένου να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Παρ’ όλα αυτά, τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους ένας επισκέπτης κατανάλωσε το έκθεμα, αναγκάζοντας το προσωπικό να επέμβει και να το αντικαταστήσει άμεσα.

Τότε, ο ίδιος ο Κατελάν είχε σχολιάσει με χιούμορ το περιστατικό, λέγοντας πως απογοητεύτηκε επειδή ο επισκέπτης έφαγε μόνο την μπανάνα και όχι και την ταινία που τη συγκρατούσε.

Σε αντίθεση με εκείνο το περιστατικό, η διοίκηση του μουσείου επέλεξε αυτή τη φορά να ακολουθήσει τη νομική οδό. Σύμφωνα με τους υπευθύνους, ο δράστης παραμένει άγνωστος και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, ενώ επισημαίνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια ενέργεια, γεγονός που εγείρει ζητήματα σεβασμού προς το έργο και τον καλλιτέχνη.

Το έργο «Comedian» έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πρώτη του εμφάνιση το 2019 στην έκθεση Art Basel στο Μαϊάμι Μπιτς, όπου είχε παρουσιαστεί με τιμή πώλησης 120.000 δολαρίων. Τότε, ο καλλιτέχνης περφόρμανς Ντέιβιντ Ντατούνα είχε επίσης αφαιρέσει και φάει τη μπανάνα, δηλώνοντας απλώς ότι πεινούσε.

Παρά τα επαναλαμβανόμενα ευτράπελα, η οικονομική αξία του έργου έχει αυξηθεί θεαματικά.

Το 2024, ο επιχειρηματίας και ιδρυτής εταιρείας κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν κατέβαλε περίπου 5,2 εκατομμύρια δολάρια για μία εκδοχή του έργου. Λίγες ημέρες αργότερα, μάλιστα, κατανάλωσε ο ίδιος τη μπανάνα μπροστά στις κάμερες σε δημόσια εμφάνιση στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Μαουρίτσιο Κατελάν έχει απασχολήσει πολλές φορές τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή με τις πρωτότυπες δημιουργίες του.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του συγκαταλέγεται και η «America», μια πλήρως λειτουργική τουαλέτα κατασκευασμένη από χρυσό 18 καρατίων, η οποία είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή όταν προσφέρθηκε συμβολικά στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.