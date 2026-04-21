Περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, μετά και την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων στοιχείων. Από τις 17 Απριλίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων.
Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Μετά την υποβολή των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τα στοιχεία τους. Εφόσον διαπιστώσουν ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα, οφείλουν να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των σωστών πληροφοριών.
Για όλους τους υπόχρεους, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς θεωρείται ισοδύναμη με την αρχική, εφόσον κατατεθεί έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.
Εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και εξόφληση φόρου
Σε περίπτωση που η εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση οδηγεί σε επιπλέον φόρο, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται:
- Για το αρχικό ποσό φόρου, έκπτωση ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης.
- Για το πρόσθετο ποσό που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση, η έκπτωση αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της νέας δήλωσης.
Εκπτώσεις για εφάπαξ καταβολή φόρου
Εφόσον ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό ως εξής:
- 4% εάν η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Μαΐου,
- 3% εάν η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου,
- 2% εάν η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου.