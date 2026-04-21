Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσπίζονται οι κληρονομικές συμβάσεις (αιτία θανάτου), ένα νέο νομικό εργαλείο που στοχεύει στην ορθολογική και έγκαιρη οργάνωση των μεταθανάτιων περιουσιακών σχέσεων.

Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία οικογενειακών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, περιορίζοντας τις οικογενειακές προστριβές που συχνά οδηγούν σε δαπανηρές και ψυχοφθόρες δικαστικές διαμάχες μεταξύ κληρονόμων.

Η νέα δυνατότητα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τις παραγωγικές μονάδες, όπου η απουσία σαφούς πλαισίου διαδοχής προκαλούσε συγκρούσεις, απαξίωση περιουσίας ή ακόμη και διακοπή λειτουργίας.

Με το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομοθέτης επιδιώκει να ενισχύσει την ασφάλεια των συναλλαγών και τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες που ευνοούν επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει δύο βασικά είδη κληρονομικών συμβάσεων: