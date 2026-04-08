Μετά από δεκαετίες στασιμότητας, το κληρονομικό δίκαιο στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, φέρνοντας ριζικές αλλαγές που ευθυγραμμίζουν τη χώρα μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σημαντικότερη καινοτομία του νέου νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση της συνδιαθήκης και των κληρονομικών συμβάσεων, δίνοντας για πρώτη φορά τη νομική δυνατότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα οι σύζυγοι, να διαθέσουν από κοινού την περιουσία τους με μια κοινή πράξη βούλησης.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου του νέου κληρονομικού δικαίου υπάρχει αυτοτελής διάταξη που επιγράφεται «Συνδιαθήκη», ορίζοντάς την ως την πράξη στην οποία συμπλέκονται οργανικά οι τελευταίες βουλήσεις περισσοτέρων, που μπορεί να ισχύσει ως κληρονομική σύμβαση αν συνάγεται ότι οι συνδιαθέτες είχαν βούληση δέσμευσης.

Τέλος, αλλαγές έρχονται και στη σύνταξη της δημόσιας και της μυστικής διαθήκης, που θα συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου με τη σύμπραξη μόνο δύο μαρτύρων, και όχι τριών, όπως απαιτείται μέχρι σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ως μάρτυρες για σύνταξη διαθήκης δεν μπορούν να συμπράττουν όποιοι δεν έχουν καθόλου όραση ή ακοή, συνεργάτες ή υπάλληλοι του συμβολαιογράφου και όποιοι δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.